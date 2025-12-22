日本「桌球天后」福原愛近日接受日本媒體專訪時，以挺著明顯孕肚的模樣首度公開亮相，親口證實已完成與被拍到過的緋聞男友「橫濱男」結婚登記，並同步宣布懷孕的好消息，她坦言，新的人生階段來得比外界想像中更安靜，卻也更踏實。福原愛在專訪中直言自己離婚後才跟橫濱男交往，然而對此日本粉絲全都不買單，日本媒體更是曬出時間線，打臉福原愛「離婚後交往」的說法。
舊案再被翻出 前妻爆料與《週刊文春》報導
福原愛專訪時直言自己並沒有「婚內出軌」江宏傑，不過她的說法仍與部分日媒過往報導存在時間差，根據週刊文春於2022年刊載內容，該名「橫濱男」的前妻曾公開指控，早在2021年間就發現丈夫收到福原愛親筆書寫的情書，信中出現「最愛你的笑臉」等親密字句，讓她認定福原愛已介入婚姻關係，並因此提起民事訴訟，求償 1100 萬日圓精神慰撫金。對此，福原愛當時全盤否認破壞他人家庭，而該起訴訟最終也在2022年11月撤回，未再進入司法審理程序。
從體壇佳話到婚姻破局 跨國婚姻成過往
福原愛再婚消息曝光後立即在台、日體壇與演藝圈掀起討論，不僅因為她的對象正是當年捲入不倫爭議、被日媒稱為「橫濱高帥男」的男性，使得塵封多年的感情風波再度被翻出檢視。根據《週刊文春》報導，福原愛與台灣前桌球國手江宏傑2016年步入婚姻，婚後定居台灣，跨國婚姻曾被視為體壇模範。
然而這段關係在2021年急轉直下，福原愛先被日媒直擊與一名年下男子於橫濱約會並過夜，相關畫面曝光後引爆輿論，形象受到重創，雙方隨後在同年7月正式對外宣布離婚，結束長達5年的婚姻，也讓原本備受祝福的家庭生活劃下句點。
親自澄清不倫時間線 強調交往在離婚之後
此次專訪中，福原愛罕見正面回應多年來纏身的不倫疑雲，她強調自己是在2021年底完成所有離婚程序後，才正式與現任伴侶交往，並非外界認定的婚姻存續期間發展感情。
福原愛透露2人於2025年初夏完成結婚登記，之後才發現懷孕，對於人生能迎來新生命感到既緊張又珍惜，福原愛也直言，長年被貼上的標籤與實際情況存在落差，希望透過這次說明，替過去做一個交代，並為自己的人生畫下新的分界線。
福原愛婚姻與爭議事件時間線一次看
2016年9月
福原愛與江宏傑於里約奧運後結婚，婚後定居台灣
2017年10月
長女出生
2018年10月
福原愛宣布自桌球界引退
2019年4月
長男出生
2021年1月
福原愛自台灣單獨返日，婚變傳聞開始浮現
🌟2021年3月
日媒拍到福原愛與「橫濱男」約會、過夜畫面，爆出不倫疑雲
2021年4月
江宏傑向法院提出離婚請求
🌟2021年7月
雙方協議離婚，結束5年婚姻
🌟2022年
橫濱男前妻向媒體爆料，指控福原愛2021就介入婚姻並提告求償
2022年11月
前妻撤回對福原愛的民事訴訟
2023年7月
江宏傑召開記者會，指控福原愛未依判決交還長男
2023年9月
江宏傑方面提出刑事告訴
2024年3月
雙方對外宣布達成和解
2025年初夏
福原愛與橫濱男登記結婚，並確認懷孕
2025年12月
福原愛受訪公開挺孕肚照，再婚與懷孕喜訊正式曝光
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
