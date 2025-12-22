我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高餐大圖書資訊處楊咸音行政助理負責磨課師課程行政有成，榮獲「優良行政獎」。（圖／高餐大提供）

在全球數位學習快速發展的浪潮下，高餐大於「2025 ELOE 數位學習－國際研討會暨開放教育論壇」中，從眾多優秀大學脫穎而出，一舉榮獲「年度最佳 SIG教學案例獎」及「優良行政獎」兩項重要殊榮，充分展現學校在數位教育推動上，從校級願景到教學現場的深度整合與實質成效。高餐大此次獲獎，關鍵來自校方長期且前瞻的數位轉型布局。代理校長陳國泰以「數位創新提升辦學競爭力」為核心理念，將數位學習定位為人才培育的重要引擎，而非僅止於教學工具的革新。在教務長梁榮達及圖書資訊長邱美倫的共同支持與策略規劃下，學校透過制度化行政推動、完善軟硬體建置與資源挹注，成功營造友善且具永續性的數位教學環境。在完善的行政支援體系下，高餐大於本屆論壇中展現亮眼成果「年度最佳 SIG 教學案例獎」，由中餐廚藝系許榮麟老師規劃的「綠色環保廚房」課程，成功將永續理念融入數位教學設計。透過高品質影音內容與專業課程架構，展現高餐大將「實作導向學科」轉化為「線上精品課程」的成熟實力，深獲評審肯定。圖書資訊處楊咸音行政助理長期負責磨課師課程行政推動及教育部補助計畫執行，積極媒合教師投入課程製作，並於行政協調與制度運作上表現卓越，成為推動數位課程發展的重要推手，榮獲「優良行政獎」肯定，對行政人員來說為一大鼓舞。