泰國空軍日前出動 F-16 戰機，對柬埔寨境內多處被指為詐騙據點的園區發動空襲，畫面曝光後引發各界高度關注。這場看似源於泰柬邊境衝突的軍事行動，意外牽動台灣長期面臨的跨國詐騙問題，也讓外界開始重新檢視東南亞詐騙產業鏈與台灣之間的隱性連結。數位發展部長林宜敬隨後在社群平台發文指出，泰國此次空襲行動並非台灣主導，但其目標卻與台灣反詐騙行動高度重疊。泰國空軍公布的影像顯示，多棟建築遭精準打擊，而這些地點，正是過去被多方點名的跨境電信詐騙園區。林宜敬進一步揭露，柬埔寨長期是台灣境外詐騙訊息的最大來源之一。根據統計，Meta（臉書）過去曾攔截超過430萬則鎖定台灣民眾的詐騙訊息，經分析後發現，其發送源頭多集中在柬埔寨，尤其是靠近泰國邊境的特定區域。他說明，台灣自去年成立「網詐通報查詢網」後，透過民眾通報與系統化流程，已要求平台下架超過23萬則詐騙內容。數發部同時要求 Meta 以這些資料訓練 AI 模型，強化對台灣詐騙語境的辨識能力，才得以大幅攔阻後續攻擊。在追查詐騙源頭的過程中，Meta 透過 IP 定位與衛星影像，鎖定柬泰邊境的大型園區，並將相關情資轉交美國政府。美方隨後調查發現，部分園區與陳志名下的太子集團有關，並祭出金融制裁，沒收高達140億美元的加密貨幣資產，重創詐騙金流。林宜敬最後指出，泰國是否將空襲行動視為「國際反詐戰爭」的一環，各界解讀不一，但可以確定的是，盤踞在泰柬邊界的詐騙集團已遭受實質打擊。他強調，反詐從來不是單一國家的戰爭，而是跨國合作與資訊流通的結果，「這次事件再次證明，只要把力量串聯起來，地下詐騙網絡也會被逼到無路可退。」