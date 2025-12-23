我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人在2025-26賽季開季表現亮眼，截至目前戰績來到19勝8敗，暫居西區前段班。尤其當家球星唐西奇（Luka Doncic）今年賽季打出MVP等級身手，而詹姆斯（LeBron James）自傷癒歸隊後狀態逐漸回溫，讓湖人整體競爭力持續上升。不過困擾著湖人的問題仍存在，那就是在側翼深度上面仍無法讓湖人完全成為一隻奪冠級別的球隊，對此近期尋求交易的風聲也呼之欲出，那就是鵜鶘的瓊斯（Herb Jones）。根據《ClutchPoints》NBA記者席格爾（Brett Siegel）報導，鵜鶘王牌側翼瓊斯在近期成為湖人尋求交易的可能人選，甚至高居湖人潛在交易名單之首。席格爾指出，湖人管理層非常欣賞瓊斯的價值，並認為他是目前市場上最頂級的「3D型」球員之一，若有機會，球隊將全力評估交易可行性。外界也評論，如果湖人想要成為真正的奪冠球隊，目前還差一到兩塊關鍵拼圖，尤其在外線防守上被視為目前湖人必須解決的問題。湖人上季季後賽敗給灰狼時，外線防守問題徹底暴露。唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）在防守端的限制，使詹姆斯與八村壘必須頻繁補位，最終仍難以填補漏洞，成為系列賽落敗的重要原因。對此如果瓊斯能加入湖人，也將立刻補上湖人最欠缺的一環。他不僅具備聯盟頂尖的側翼防守能力，能換防多個位置，進攻端也能把握空檔命中三分球，完美契合湖人需求。雖然目前尚不清楚湖人需付出哪些籌碼才能促成交易，但外界普遍認為，若成功換回瓊斯，勢必將大幅提升湖人的季後賽競爭力，成為左右西區戰局的關鍵操作。