我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄過去爭議不少，使她聲勢逐漸下降。（圖／林襄IG@95_mizuki）

味全龍啦啦隊人氣成員林襄，靠著漂亮臉蛋、親民個性代言、節目邀約不斷，然而今（23）日卻遭爆料她和經紀人鬧翻，現在被冷凍沒工作。曾經是台灣啦啦隊女孩人氣第一名的她，近年來卻爭議不斷，被爆花200萬整形、捲入馬傑森小三風波、甚至還被粉絲指她態度很差耍大牌，再加上大批韓國啦啦隊來台發展，人氣已經不如當年。林襄過去曾坦言自己為了變得更漂亮，花了200萬整形，因此時常被人拿過去的照片出來相比，雖然她不在乎自己整過型，不過她在被調侃整形時，她會回應：「我有兩百萬的臉」，因此掀起部分爭議，認為她透過改變外表來營造形象。前樂天女孩阿布舞曾在podcast節目中提及，自己和球員交往時，那名球員同時和一名學妹交往時，兩人時間線有重疊，後來被猜出事件男主角是林襄跟馬傑森，她也因此捲入小三風波中，不過事後她和馬傑森皆澄清，表示這是不實消息。2024年底，林襄遭黃小柔和Vicky爆料高鐵搶位，且態度很差沒禮貌，讓兩人相當不滿，事後經紀人澄清是雙方有誤會，事件才落幕；另外還有中職明星賽時，李珠珢想跟林襄互動，不過叫了對方好幾次，她都不理不睬，後來林襄回神後才回應對方，不過卻已經遭粉絲公審「耍大牌」，為此她發文道歉表示看表演太專心，才會沒注意到李珠珢互動。最後還有林襄日前在社群曬出「粉絲互動4大規則」，「簽名規定」、「遵守排隊動線安圈」、「素顏不合照」、「下班路不簽名合照」，一次列出4項規則引起部分聲浪，表示林襄「小牌大耍」，不過也有許多粉絲認為林襄列出的只是基本，畢竟啦啦隊也是人，需要給人家基本的尊重。隨著韓國啦啦隊紛紛來台，加上爭議連環爆，林襄已經不再像當年風采。根據《鏡週刊》報導，林襄全盛時期代言費曾喊到120萬元，廠商嚇到只敢找酬勞只要40萬的李多慧，而如今李多慧的聲勢也已經超過林襄。且傳出她最近和經紀人鬧翻，導致經紀人不願意幫她接工作，導致她的工作量大幅減少，損失百萬，目前林襄、經紀人狀況雙方尚未回應。