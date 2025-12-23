我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）克里夫蘭騎士今（23）日於主場迎戰夏洛特黃蜂，近期吞下3連敗的騎士，力拼在主場對黃蜂贏下勝利。騎士這邊米契爾（Donovan Mitchell）跳了出來砍下全場最高的30分，另外加蘭（Darius Garland）也貢獻27分，雖然黃蜂擁有團隊籃板優勢，但騎士仍靠著高效的命中率維持住領先，並抵擋住黃蜂最後的反撲，終場就以139：132擊敗黃蜂。比賽一開始，騎士艾倫（Jarrett Allen）要到犯規站上罰球線為比賽分數首開紀錄，後續雙方互咬比分，命中率也高，雖然騎士一度在布萊恩（Thomas Bryant）的勾射得手後一度取得7分領先，不過後續在黃蜂的外線攻勢下，首節打完黃蜂反倒以36：33取得領先。次節開始，雙方仍是互有進攻，不過在米契爾的帶動下，騎士漸漸將比分追近，也在湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）的上籃得手後完成反超。除了米契爾在進攻上的發威，加蘭同樣也站出來加入砍分行列，2人在次節最後3分鐘內包攬球隊得分，讓騎士在中場結束以70：63取得領先。黃蜂這邊的進攻基本上就是靠鮑爾（LeMelo Ball）與米勒獨挑大梁，不過仍無法壓過騎士的團隊進攻火力，雙方也在第3節比分漸漸拉開到雙位數的分差，雖然一度在中間黃蜂追近至僅剩2分差，不過騎士仍穩住領先優勢再將比分拉開。在決勝節，雖然黃蜂靠著防守反擊再追近比分，但仍無法有效逆轉成功。最終騎士在靠著米契爾攻下30分5助攻、加蘭攻下27分10助攻5籃板的表現下，以139：132擊敗黃蜂，終止近期的三連敗。