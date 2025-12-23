我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅當家巨砲林安可今年季後行使旅外自由球員權益，以2+1合約加盟日職埼玉西武獅，11月底球團就正式宣布與林安可完成簽約，至於林安可在台灣的加盟記者會，則預計辦在明年1月9日於台北舉行，11日則回到台南棒球場舉辦球迷會。本季開打後，林安可不僅靠著火燙長打表現受到關注，也傳出有望旅外，最終由西武獅獲得談約資格，並與林安可達成協議，以2年保障年薪，以及第3年球隊選擇權的2+1合約敲定，首年年薪破億日幣，若加上激勵獎金，合約總額最高達6億日幣（約合新台幣1.2億）。西武獅近年打擊成為弱項，本季更是看不到昔日山賊打線強勢表現，整季團隊僅攻下410分、團隊打擊率2成32，2項數據都在太平洋聯盟墊底，放眼全聯盟也僅勝過中央聯盟的中日龍，全壘打則是80支位列洋聯倒數第3。球團季後宣布強化外野打擊能力，首要補強就是從成功延攬中職現役最強本土打者林安可，此外昨天也成功簽下今年還在大聯盟出賽87場的洋砲卡納里奧（Alexander Canario），兩人除了是競爭關係，也有望組成雙洋砲出擊。