我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卡納里奧（Alexander Canario）本季效力MLB大聯盟匹茲堡海盜隊，累積出賽87場打出6轟，巧合的是，他曾與台灣好手鄭宗哲曾在4月上旬當過隊友，如今又成為林安可隊友，雙方還是競爭先發外野的關係。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒西武獅隊前日才以2＋1合約、包含入札金在內，總額推估400萬美元（約合新台幣1.2億）薪資簽下台灣巨砲林安可，今（22）日又宣布簽下25歲多明尼加籍洋砲卡納里奧（Alexander Canario），本季他效力MLB大聯盟匹茲堡海盜隊，累積出賽87場打出6轟，巧合的是，他曾與台灣好手鄭宗哲曾在4月上旬當過隊友，如今又成為林安可隊友，雙方還是競爭先發外野的關係。卡納里奧近3年都曾登上大聯盟，前2年效力芝加哥小熊，今年春訓效力大都會，球季開始則身披海盜球衣，單季獲得87場出賽，打擊率2成18、6轟與20分打點，OPS.612，台灣好手鄭宗哲今年4月9日首登大聯盟時，兩人還是隊友。西武獅球團本部長廣池浩司接受日媒「Full Count」訪問時提到，球隊重點仍是強化長打火力，而卡納里奧是一名以全力揮棒，追求擊球仰角的長打好手，且年齡僅25歲也具優勢。廣池浩司還提到卡納里奧具備水準以上的臂力，同樣期待他的守備功夫。西武獅近年打擊成為弱項，本季更是看不到當年山賊打線的強勢表現，整季團隊僅攻下410分、團隊打擊率2成32，2項數據都在太平洋聯盟墊底，放眼全聯盟也僅勝過中央聯盟的中日龍，全壘打則是80支位列洋聯倒數第3。如今西武獅新球季徹底補強外野火力，除西川愛也先發地位相較穩固外，林安可除了要跟卡納里奧競爭守備位置，還有其他2位本土年輕外野手渡部聖弥、長谷川信哉，但林安可對比競爭者，還具備左打優勢。除了卡納里奧之外，西武獅還簽下30歲洋投威南斯（Allan Winans），他曾3度登上大聯盟、累積出賽11場，本季效力紐約洋基時，還於6月23日被拉上大聯盟支援先發，當時面對紅人主投4.1局被打出5安打失掉4分，最終承擔敗投。