我是廣告 請繼續往下閱讀

沙加緬度國王後衛蒙克（Malik Monk），對於自己近期被移出主要輪換陣容，至今仍感到難以理解。蒙克在周日擊敗火箭的比賽下半場短暫上場近5分鐘，卻坦言即便與教練溝通過後，仍然「1000％不能理解」，不知道自己為何會被按在板凳上。蒙克曾在之前的兩場比賽完全未獲得上場機會（DNP-CD），本場原本也未預期會出賽，最終臨時被換上場，投進一次出手、罰球兩罰皆失，拿下2分，正負值為-3。蒙克在賽前接受《Sacramento Bee》訪問時直言，自己對角色調整感到不解，但仍選擇保持職業態度。「1000％不懂，」蒙克說道，「但試著去搞清楚為什麼我沒上場，並不是我的工作。我認為自己是整體的一部分，所以只要名字被叫到，我就會準備好。」他也透露，自己已與國王總教練克里斯提（Doug Christie）私下談過，也聽過克里斯提在公開場合對此的說法，但仍未能完全理解。「他只是告訴我，他在嘗試一些新的東西，」蒙克表示，「大概就是這樣，我也只能說，OK，我會隨時準備好。」自2022年加盟國王以來，蒙克一直是國王進攻端的重要火力來源。前兩季他皆以替補身分繳出高分表現，分別在年度最佳第六人票選中名列第六與第二名，上季更多數時間擔任先發。然而，本季克里斯提決定讓蒙克回到替補角色，隨著上場時間下滑，他的數據也全面下降。至今出賽24場，場均12.5分、2.0籃板、2.4助攻，每場僅上場23.1分鐘，投籃命中率43.7%，三分命中率則創下生涯新高的41.1%。蒙克角色被壓縮，與國王後場競爭激烈有關。克里斯提先前因未給防守型後衛艾利斯（Keon Ellis）上場時間而受到批評，但在艾利斯獲得機會後，反而輪到蒙克被DNP。克里斯提也在賽前受訪時坦言，這是後場人數太多，自己也很掙扎。「你不可能讓所有人都上場，」克里斯提表示，「這不是人人有球打，而是職業運動。現在我們後場人滿為患，每個人都有機會，但如果沒有打到我們要求的競爭強度，就有可能被換下。」值得注意的是，蒙克目前年薪為1880萬美元，下季仍有2,020萬美元保障合約，並握有2027-28賽季價值2,160萬美元的球員選項，代表他的角色問題短期內恐怕難以自然解決，除非出現交易變數。儘管如此，蒙克仍強調自己不會讓這些事情影響心態，但語氣中仍藏不住失落。「大家都知道我想上場，尤其是在沙加緬度的主場球迷面前，」蒙克直言，「但老實說，這件事我什麼也做不了。」在國王輪換仍持續調整的情況下，蒙克的定位與未來動向，勢必將成為球隊接下來的重要觀察焦點。