根據《富比士》最新公布的職業運動球隊價值榜單，金州勇士以高達110億美元（約新台幣3464億元）的估值蟬聯NBA美國職籃（National Basketball Association）榜首，不僅力壓洛杉磯湖人與紐約尼克等傳統豪門，更在的職業運動球隊中高居第二，僅次於NFL國家美式足球聯盟（National Football League）的達拉斯牛仔，估值甚至超越皇家馬德里、曼聯等足球豪門。
就連勇士主帥柯爾（Steve Kerr）都在近日訪問中直言柯瑞在他來之前早已是明星球員，「我們在第一年就達成了目標，之後又奪得三次冠軍，這段夥伴關係是我一輩子都會感激的，它的價值遠超過他作為球員所創造的輝煌生涯。」
談到勇士王朝的誕生，柯爾也坦言背後少不了運氣。「在選中柯瑞之前，勇士花了數十年尋找當家球星的過程。能等到柯瑞，可能花了勇士40年的時間，這就是NBA裡運氣的重要性。」柯瑞對勇士的重要性不言而喻。
在《富比士》的全球排名中，勇士僅次於 NFL的達拉斯牛仔，估值甚至超越了皇家馬德里、曼聯及巴塞隆納等歷史悠久的足球豪門。
《富比士》盤點NBA估值前五大球隊
1. 金州勇士：110 億美元（全球第 2）
2. 洛杉磯湖人：100 億美元（全球第 5）
3. 紐約尼克：97.5 億美元（全球第 6）
4. 洛杉磯快艇：75 億美元（全球第 15）
5. 波士頓塞爾提克：67 億美元（全球第 21）
專家分析指出，每一筆重磅交易——從2014年鮑爾默（Steve Ballmer）收購快艇，到如今湖人與塞爾提克的股權變更——都成為了NBA新的定價標竿。隨之而來的除了聯盟整體收入的成長，更反映出球隊市值與主場城市經濟活躍度的緊密連結。目前看來，NBA 的經濟重心正式轉移到了充滿科技能量的舊金山灣區。
消息來源：《富比士》
我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士成全球第二大球隊 柯爾：花了數十年才等到柯瑞金州勇士的登頂不僅是數字上的勝利，更是過去10年經營策略的豐碩成果。憑藉著10年內奪下4座總冠軍的卓越表現，加上當家球星柯瑞（Stephen Curry）帶動的全球品牌效應，勇士已成為全球最具影響力的體育商業體之一。
就連勇士主帥柯爾（Steve Kerr）都在近日訪問中直言柯瑞在他來之前早已是明星球員，「我們在第一年就達成了目標，之後又奪得三次冠軍，這段夥伴關係是我一輩子都會感激的，它的價值遠超過他作為球員所創造的輝煌生涯。」
談到勇士王朝的誕生，柯爾也坦言背後少不了運氣。「在選中柯瑞之前，勇士花了數十年尋找當家球星的過程。能等到柯瑞，可能花了勇士40年的時間，這就是NBA裡運氣的重要性。」柯瑞對勇士的重要性不言而喻。
在《富比士》的全球排名中，勇士僅次於 NFL的達拉斯牛仔，估值甚至超越了皇家馬德里、曼聯及巴塞隆納等歷史悠久的足球豪門。
湖人創收購價紀錄仍屈居第二緊追在勇士身後後的是擁有深厚底蘊的洛杉磯湖人。2025年，沃爾特（Mark Walter）以100億美元的估值收購湖人，寫下職業體育史上最高額的交易紀錄，但在最新估值中仍落後勇士。位居第三的紐約尼克則憑藉麥迪遜廣場花園的吸金能力與紐約龐大市場，以97.5億美元位居全球第六。
《富比士》盤點NBA估值前五大球隊
1. 金州勇士：110 億美元（全球第 2）
2. 洛杉磯湖人：100 億美元（全球第 5）
3. 紐約尼克：97.5 億美元（全球第 6）
4. 洛杉磯快艇：75 億美元（全球第 15）
5. 波士頓塞爾提克：67 億美元（全球第 21）
媒體版權推動市值飆升！NBA轉播權協議帶來數十億收入球隊價值連年飆升，主要歸功於媒體轉播權與版權的巨額成長。NBA近期與ESPN、NBC及亞馬遜Prime簽署了一份為期11年、總值高達770億美元的轉播協議，這項協議重新定義了聯盟的財務上限。
專家分析指出，每一筆重磅交易——從2014年鮑爾默（Steve Ballmer）收購快艇，到如今湖人與塞爾提克的股權變更——都成為了NBA新的定價標竿。隨之而來的除了聯盟整體收入的成長，更反映出球隊市值與主場城市經濟活躍度的緊密連結。目前看來，NBA 的經濟重心正式轉移到了充滿科技能量的舊金山灣區。
消息來源：《富比士》