曾是台灣啦啦隊女神指標人物的林襄，短短4年多之內身價從每場演出約6000元「翻15倍」，成為各方關注的話題，到後來一度喊出出席一場活動30萬，收入飛漲，還曾被爆料指出經紀人曾開出120萬的代言費，比30萬又再多了好幾倍。
啦啦隊女神表演費不高 林襄多方發展身價才暴增
林襄最早受到注意，是以外拍模特兒、遊戲實況直播主的身分，後經由粉絲建議轉戰啦啦隊，從不太擅長跳舞到通過徵選。只是啦啦隊看起來風光，一場演出的酬勞可能約4,000至8,000元不等，平均6,000元，還要輪值排班；若只做場上應援表演，每個月收入可能數萬元，不見得好過一般上班族。然而高話題帶來其他機會，林襄就因為加入綜藝節目、出席活動等，身價再攀高。
過去林襄曾被爆料，原本每場1、2萬元的通告費後來不斷成長，出席一場活動3小時就要26萬元，加上雜費後直逼30萬元，是啦啦隊員時期價碼的15倍，代言邀約更喊出百萬，也算是經營有成、苦盡甘來。她之後在新北市購屋，總價1800萬，財力相較於專職的啦啦隊員好上不少。
韓國啦啦隊女神搶市場 林襄跨足港台電影
因為在台灣引起熱烈話題，林襄曾被香港影壇邀去客串賀歲片《麻雀女王追男仔》，後來也接演台灣恐怖片《厄魂》，演出電影儘管沒像活動、代言容易在短時間內帶來豐厚的收入，卻也是她沒放棄的發展方向之一，藝人目前都需要多方經營，不能死守單一領域。
尤其近年來韓國啦啦隊女神大舉攻台，台灣啦啦隊成員的機會確實也被壓縮。林襄就被《鏡週刊》稱實際收入與討論聲量都被韓國來的李多慧超越，經紀公司也沒有配合市場需求調降報價，導致她相較去年至少少了數百萬元收入。對此經紀公司只稱她和品牌合作時，不管業主的回饋或是市場的銷售成績都是有目共睹，其他都沒有正面解答。
資料來源：林襄IG
