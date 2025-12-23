我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025年聖誕大戰將至，其中備受矚目之一的比賽莫過於洛杉磯湖人將在主場Crypto.com Arena迎戰休士頓火箭。而湖人球星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）對決杜蘭特（Kevin Durant）與申京（Alperen Şengün）坐鎮的火箭勢必也將成為精彩對決。對於2003年就進入NBA的詹姆斯來說，這也是他生涯第20次的聖誕大戰，再度刷新自己所保持的NBA紀錄，他也分享了再次參加聖誕大戰的看法。詹姆斯上季已以第19次耶誕大戰超越其他傳奇球星，本季再度寫下新頁。日前在湖人不敵快艇後，詹姆斯被問及為何至今仍重視耶誕節出賽，他坦言其實更希望能陪伴家人，但對這項傳統始終心懷敬意。他強調「老實說，我寧願整天和家人待在家裡，但這是我熱愛的比賽。我從小就在耶誕節看著偉大的球員比賽，能成為其中一分子，一直是種榮耀。」詹姆斯也笑著表示，只要被聯盟點名，就會全力以赴。數據方面，詹姆斯同樣在耶誕節締造多項歷史。他生涯耶誕節累積507分，高居聯盟史上第一，比排名第二、曾16度出賽的布萊恩（Kobe Bryant）多出112分。此外，詹姆斯在耶誕節比賽中，籃板排名史上第5，助攻與抄截皆名列第2，阻攻則高居第7，全面性表現無人能出其右。2025年耶誕節賽程由騎士作客尼克揭開序幕，接著雷霆主場迎戰馬刺，獨行俠與勇士交手後，湖人對火箭壓軸登場，最後由金塊與灰狼收尾，賽事張力十足，熱愛觀看NBA賽事的球迷也絕對不要錯過了。