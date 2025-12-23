NBA美國職籃（National Basketball Association）紐奧良鵜鶘今（23）日主場迎戰達拉斯獨行俠，鵜鶘前三節打完以79：87落後，末節鵜鶘展開猛攻，反觀獨行俠進攻當機，普爾（Jordan Poole）單節砍下10分，率領鵜鶘單節打出40：26攻勢，最終鵜鶘就以119：113擊敗獨行俠，拿下鵜鶘自2023年以來首次五連勝。
獨行俠開局手感火燙 鵜鶘不遑多讓
獨行俠本場比賽開局手感火燙，戴維斯（Anthony Davis）單節拿下10分，湯普森（Klay Thompson）單節砍進3記三分球拿下14分；鵜鶘方面威廉森（Zion Williamson）單節拿下8分，加上團隊攻勢，首節打完以36：34領先獨行俠。
第二節鵜鶘手感稍稍下降，戴維斯持續在禁區猛攻，加上湯普森持續在外圍開火，兩人率領獨行俠打出29：21攻勢，半場結束獨行俠以63：57領先鵜鶘。
下半場獨行俠進攻當機 末節被鵜鶘狂轟40分
第三節戰況陷入膠著，雙方互有攻勢，雖獨行俠一度取得10分領先，但鵜鶘在第三節末段手感回溫，將差距縮小至10分內，第四節鵜鶘開局打出一波15：4的攻勢，普爾在比賽剩餘6分55秒時投進底角三分，將比分扳平為98：98平手，隨後雙方陷入拉鋸戰。
末節剩下3分鐘時，鵜鶘靠著奎恩（Derik Queen）的罰球以及威廉森的上籃得手，將分差拉開至4分，威廉森在比賽末段連拿8分，反觀獨行俠未能找回手感，最終鵜鶘就以119：113擊敗獨行俠。
鵜鶘此戰擊敗獨行俠後近期豪取5連勝，鵜鶘上一次拿下5連勝，要追溯到2023年的3月份，這也是球隊睽違2年後再次拿下5連勝。
威廉森本場比賽拿下全隊最高的24分，外帶9籃板、3助攻，貝伊（Saddiq Bey）與奎恩皆貢獻19分；戴維斯此戰拿下全場最高的35分、17籃板，湯普森三分球12投5中，拿下20分，弗拉格則是拿下16分、6籃板、6助攻。
資料來源：《NBA》
