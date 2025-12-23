紐奧良鵜鶘主場迎戰達拉斯獨行俠，前鵜鶘一哥安東尼．戴維斯（Anthony Davis）每次觸球幾乎都遭到全場噓聲伺候，

我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

最終鵜鶘在第四節強勢反撲，以119：113完成逆轉，讓主場球迷「笑到最後」。戴維斯自2012年至2019年效力鵜鶘長達7個賽季，是球隊於2012年NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀會選進的狀元。戴維斯在鵜鶘出賽466場，場均23.7分、10.5籃板、2.4阻攻、2.1助攻、1.4抄截，6度入選全明星賽、3度入選年度最佳陣容，並在2015年與2018年兩度率隊闖進季後賽，2018年更打進西區準決賽。不過，這段關係在2019年急轉直下。戴維斯公開提出交易要求，並在該季後段明顯限縮出賽，最終被交易至洛杉磯湖人隊，鵜鶘換回朗佐．鮑爾（Lonzo Ball）、布蘭登．英葛蘭（Brandon Ingram）、喬許．哈特（Josh Hart）以及選秀權。這段「分手」至今仍讓鵜鶘球迷難以釋懷，也造就此役滿場噓聲的特殊氛圍。比賽前三節戰況膠著，獨行俠一度在第三節結束後以87：79領先。然而進入第四節，鵜鶘進攻全面甦醒，單節狂轟40分，徹底翻轉戰局，在主場完成漂亮逆轉。鵜鶘此役共有6人得分達雙位數，展現團隊火力。威廉森（Zion Williamson）繳出24分、9籃板、3助攻的全能表現，14投10中、罰球4罰全進，效率十足；德瑞克．昆恩（Derik Queen）攻下19分、11籃板，薩迪克．貝（Saddiq Bey）也有19分、7籃板進帳。喬丹．普爾（Jordan Poole）挹注14分，傑里邁亞．費爾斯（Jeremiah Fears）與崔．墨菲三世（Trey Murphy III）則分別提供12分與11分，後者另有4抄截，防守端影響力十足。贏下這場情緒張力十足的比賽後，鵜鶘戰績提升至8勝22敗，暫居西區第13，排名高於洛杉磯快艇隊與沙加緬度國王隊，並持續追趕獨行俠與猶他爵士隊。