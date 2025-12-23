在村上宗隆與芝加哥白襪簽下2年總值3400萬美元（約新台幣10.7億元）後，另一位在休賽季宣布，透過入札制度挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的日本重砲岡本和真，成為自由市場的焦點，《The Athletic》報導指出，由於岡本和真風險性較低，整體能力的穩定度較高，若成功挑戰大聯盟，預計所獲得的合約規模將超過村上宗隆。
《The Athletic》在分析岡本的球探評價時指出：「與村上宗隆相比，岡本和真的擊球穩定度與對球的掌握能力更高，雖然長打火力略遜一籌，但整體風險較低，屬於『下限高、上限相對有限』的類型。」報導同時提到，部分球探認為岡本未來在大聯盟可能會從三壘轉守一壘。
對於岡本和真是否會拿到比村上宗隆更大的合約，《The Athletic》指出岡本和真風險較低的選項，因此在合約內容上可能會超越村上宗隆，「正因為岡本被視為安全性更高的選項，因此完全具備超越村上的可能性。」但最終結果仍取決於內野市場在交涉期限內的動向。
依照規定，岡本的交涉期限為美國時間2026年1月4日下午5點。目前大聯盟內野手市場仍相當混亂，多名重量級球員尚未確定去向，包括已成為自由球員的三壘手布萊格曼（Alex Bregman）、比薛特（Bo Bichette），以及被點名可能遭到交易的亞瑞納多（Nolan Arenado）。
《The Athletic》最後指出，若上述球員能在岡本和真交涉期限前完成轉隊，將有助於市場定位明朗化，進而影響岡本的合約條件；反之，若市場持續停滯，岡本也可能與村上宗隆一樣，選擇與戰力相對後段的球隊簽約。
資料來源：《產經體育》
我是廣告 請繼續往下閱讀
對於岡本和真是否會拿到比村上宗隆更大的合約，《The Athletic》指出岡本和真風險較低的選項，因此在合約內容上可能會超越村上宗隆，「正因為岡本被視為安全性更高的選項，因此完全具備超越村上的可能性。」但最終結果仍取決於內野市場在交涉期限內的動向。
依照規定，岡本的交涉期限為美國時間2026年1月4日下午5點。目前大聯盟內野手市場仍相當混亂，多名重量級球員尚未確定去向，包括已成為自由球員的三壘手布萊格曼（Alex Bregman）、比薛特（Bo Bichette），以及被點名可能遭到交易的亞瑞納多（Nolan Arenado）。
《The Athletic》最後指出，若上述球員能在岡本和真交涉期限前完成轉隊，將有助於市場定位明朗化，進而影響岡本的合約條件；反之，若市場持續停滯，岡本也可能與村上宗隆一樣，選擇與戰力相對後段的球隊簽約。
資料來源：《產經體育》