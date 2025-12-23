洛杉磯道奇球星大谷翔平與紐約洋基看板人物「法官」賈吉（Aaron Judge），有望迎來備受期待的「場外首次同框」。根據《紐約郵報》記者Mike Puma於社群平台X（前推特）透露，兩人預計將出席2026年1月24日，由全美棒球記者協會紐約支部主辦的年度頒獎晚宴（BBQ Dinner），這項消息也引發美日球迷熱烈討論。Puma在貼文中指出：「除了阿隆索（Pete Alonso）、霍姆斯（Clay Holmes）等人之外，賈吉與大谷翔平也預計將出席。」
百年傳統盛會 大谷曾兩度留下經典畫面
該晚宴將在明年迎來第101屆，是美國棒壇歷史悠久的年度盛事之一。大谷翔平過去曾兩度出席，留下令人印象深刻的畫面。2019年奪下新人王時，大谷以英語朗讀事先準備好的講稿，並幽默表示「希望下次能不靠小抄就完成致詞」，引來全場笑聲；而在2024年二度榮獲MVP時，大谷已能以流利英語發表感言，展現驚人進步。
原本今年1月也計畫出席，但因洛杉磯遭逢大規模野火而臨時缺席，大谷改以英語影片致詞，除了向第一線消防人員致敬，也特別感謝妻子真美子「始終在身旁支持」。
去年擦身而過 今年終於有望同席
事實上，上屆晚宴原本就被外界期待能看到大谷與美聯MVP賈吉首度同席，但賈吉當時因妻子即將生產而缺席，兩大巨星再度錯身。若此次雙雙出席，將是兩人生涯首次在非比賽場合正式同台，勢必成為全場焦點。
山本由伸獲獎 致詞同樣受矚目
此外，道奇投手山本由伸也將出席本屆晚宴。他因季後賽優異表現，獲選為BBQ紐約支部頒發的「貝比魯斯季後賽MVP」，其致詞內容同樣備受期待。
消息來源：Mike Puma
我是廣告 請繼續往下閱讀
該晚宴將在明年迎來第101屆，是美國棒壇歷史悠久的年度盛事之一。大谷翔平過去曾兩度出席，留下令人印象深刻的畫面。2019年奪下新人王時，大谷以英語朗讀事先準備好的講稿，並幽默表示「希望下次能不靠小抄就完成致詞」，引來全場笑聲；而在2024年二度榮獲MVP時，大谷已能以流利英語發表感言，展現驚人進步。
原本今年1月也計畫出席，但因洛杉磯遭逢大規模野火而臨時缺席，大谷改以英語影片致詞，除了向第一線消防人員致敬，也特別感謝妻子真美子「始終在身旁支持」。
去年擦身而過 今年終於有望同席
事實上，上屆晚宴原本就被外界期待能看到大谷與美聯MVP賈吉首度同席，但賈吉當時因妻子即將生產而缺席，兩大巨星再度錯身。若此次雙雙出席，將是兩人生涯首次在非比賽場合正式同台，勢必成為全場焦點。
山本由伸獲獎 致詞同樣受矚目
此外，道奇投手山本由伸也將出席本屆晚宴。他因季後賽優異表現，獲選為BBQ紐約支部頒發的「貝比魯斯季後賽MVP」，其致詞內容同樣備受期待。