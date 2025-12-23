美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）聖地牙哥教士在日前宣布正式與透過入札制度挑戰大聯盟的韓職培證英雄內野手宋成文（Song Sung-mun）達成合約協議。根據《ESPN》等多家美媒報導，雙方簽下4年總值1500萬美元（約新台幣4.7億元）的合約。對此宋成文2026的第一個大聯盟賽季表現也引起外界關注與討論，而他本人也在接受韓媒採訪時，透露自己在大聯盟首賽季設下的目標。

韓國明星三壘受親睞　獲得上千萬合約登陸大聯盟

現年29歲的宋成文，本季在韓職出賽144場，繳出打擊率.315、26轟、90分打點、25次盜壘，OPS高達.917，展現全面攻擊能力。他也在11月與侍日本的交流賽中代表韓國出賽，並於首戰從森浦大輔手中開轟，留下深刻印象。其KBO生涯累積9季824場出賽，通算打擊率.283、80轟、454分打點。

合約細節方面，宋成文可獲100萬美元簽約金，2026年至2029年年薪依序為250萬、300萬、350萬與400萬美元，其中2029年為球員選項，2030年則為雙方選項，若不執行可支付100萬美元買斷。

談大聯盟受賽季目標　宋成文：進開季名單

宋成文返抵韓國受訪時表示，對於能站上大聯盟舞台感到十分滿足，也提到教士給予高度尊重與信任，是促成加盟的重要關鍵。由於教士三壘已有球星馬查多（Manny Machado）坐鎮，他勢必得在內野其他位置競爭上位，但宋成文直言，競爭本就是大聯盟的常態。

宋成文也以同樣出身培證、曾效力教士的金河成為榜樣，期許自己能在競爭中成長。此外，國聯西區還有道奇的金慧成與巨人的李政厚等舊識，讓他在適應新環境時多了一份依靠。宋成文表示，大聯盟首年目標就是擠進開季名單，邁出成功的第一步。

消息來源：《sponichi annex》

