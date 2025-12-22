我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋成文已於19日與聖地牙哥教士達成共識，簽下3年1300萬美元的合約。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.12）

效力日本職棒養樂多燕子的強打者村上宗隆，透過入札制度挑戰大聯盟的談約期限即將到期，但市場反應明顯低於原先預期，最終雷聲大雨點小，草草簽約芝加哥白襪。韓國媒體則抓準時機大作文章，將村上的處境與同樣透過入札旅美、卻已率先完成簽約的宋成文做出對比，甚至形容「日本最強大砲價值暴跌，被宋成文壓過一頭」。根據日媒與美媒報導，村上曾與多支大聯盟球隊保持接觸，其中包含芝加哥白襪，但整體談判進度始終低調，最終選擇短約先證明自己有立足MLB的能力。反觀宋成文已於19日與聖地牙哥教士達成共識，簽下3年1300萬美元的合約，成為近期入札市場中率先拍板的亞洲野手，也因此被韓國媒體塑造成今年FA市場上「搶先一步簽約的勝利者」。美國權威媒體《Baseball America》指出，村上宗隆的市場熱度「明顯低於本人與經紀人原先預期」，儘管長打能力備受肯定，但三振率偏高、守備評價存疑，讓不少球隊在是否給予長期或大型合約上顯得保守，甚至直言他未必能在大聯盟複製如舒瓦伯（Kyle Schwarber）等重砲型打者的產出。這樣的分析，也成為韓國媒體火力全開的素材。韓媒《OSEN》更直接以「價值暴跌50％」形容村上宗隆現況，並稱「日本全壘打王被宋成文擠下去」；《Export News》則進一步嘲諷，指出教士雖曾多次與村上會面，但最終仍因攻守兩端疑慮轉向更具守備彈性、能勝任多個內野位置的宋成文，批評村上在守備端「難逃惡評」。不過，這樣的論調也引發不少日本球迷反彈。多數意見認為，宋成文的合約本質上屬於「低風險、功能型補強」，定位更接近工具人或替補輪換，與村上宗隆可能爭取的核心打線角色並非同一層級；更有人直言，「簽得早或晚，從來不是衡量球員價值的標準」，批評韓媒一再以比較手法操作輿論，顯得過度解讀。