日本重砲村上宗隆的大聯盟去向正式底定。美國職棒芝加哥白襪於今（22）日宣布，與透過入札制度挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的的合約共識，背號確定為「5」。依規定，其前東家日本職棒東京，若達成附帶激勵條款，金額仍有上修空間。確定後，25歲的村上宗隆出身熊本縣，2017年以選秀第一指名加盟養樂多，生涯成長曲線驚人。2019年即以36轟、96分打點奪下新人王，2022年更繳出打擊率3成18、56支全壘打、134分打點的怪物級成績，成為史上最年輕三冠王，也讓他聲名大噪、備受美國球探關注。儘管本季因傷僅出賽56場，仍敲出22發全壘打，長打火力依舊在線，NPB生涯累積246轟、OPS高達0.951。白襪隊創立於1901年，是聯盟傳統勁旅，曾在2005年奪下世界大賽冠軍，但近年戰績低迷，甚至，正處於全面重建期。球團內已有多名20出頭歲的年輕核心，，兼具場上火力與票房號召力，扛起球隊復興的重要角色。完成簽約後，村上也第一時間在社群媒體向外界報告好消息，感謝白襪球團、教練團、隊友與球迷的信任，同時也提到已故的養樂多會長，直言無法與對方分享這一刻感到遺憾，最後以一句「我會拚盡全力、死命去打！」作為宣言。村上在貼文中表達對許多人的感謝：「從我開始打棒球以來，一路指導、幫助過我的許多人，我由衷感謝。也謝謝一直支持我、推我一把的球團相關人士、最棒的隊友們、監督與教練們！」他也特別提到，2022年休季期間與球隊簽下3年合約、並在合約到期後同意他挑戰大聯盟、但於今年2月辭世的前球團代表董事衣笠剛，向這位重要推手致上最深的感謝。村上寫道：「還有最重要的，，但我彷彿聽到您在天上對我說：『村上，恭喜你，但真正的挑戰才剛開始，加油吧！』我會拼上性命全力以赴。」最後，村上表示：「從這裡開始，又是一條全新的道路。能在芝加哥白襪打球、能站上一直以來夢想的大聯盟舞台，現在的我對這個現實感到無比興奮！最後，也請在日本支持我的球迷們，今後繼續不吝給我鼓勵與指教！」並以英文向白襪球迷致意：「Hello Chicago White Sox fans. I look forward to meeting you all.」此外，前養樂多監督高津臣吾也在個人Instagram發文祝賀這位愛徒加盟白襪。高津過去曾於2004至2005年效力白襪，他寫道：「真的很開心啊……得去幫你加油才行……狠狠地轟一發吧！」