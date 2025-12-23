我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥白襪宣布以2年總值3400萬美元（約新台幣10.7億元）的價碼簽下日職養樂多燕子當家重砲村上宗隆，而在今（23）日白襪也於主場Rate Field舉行加盟記者會。村上宗隆一登場也以英文「White Sox nation, you guys are in my heart.」向媒體致意，隨後高舉白襪隊襪子，展現十足誠意，並且也透露選擇白襪的理由以及合約長度等原因。村上宗隆在日職累積246支全壘打，被視為近年自由市場最大物之一，不過外界對其面對高速速球的適應性、偏高的三振率，以及守備位置侷限等疑慮，使談判進度一度拉長，最終在入札期限倒數前與白襪敲定2年短約，金額與年限均低於部分美媒原先預期的長約行情。隨著白襪簽下村上宗隆，總管蓋茲（Chris Getz）也直言，球隊迫切需要左打長打火力，並強調揮空率往往伴隨著強大的長打能力，我們相信他的天賦。蓋茲也透露村上宗隆將以一壘手身分展開大聯盟生涯，是最單純、也最適合他的定位，並形容這是一份「乾淨、向上空間極大的合約」。在今日的記者會中，村上宗隆一開場就以英文「White Sox nation, you guys are in my heart.」向媒體打招呼，後續也透露，合約長短並非首要考量，並強調我相信這座城市與球團，白襪能幫助我成為更好的球員。而村上宗隆也喊話，不管對手是誰，都願意迎接挑戰，盡其所能為球隊貢獻；談到調整揮棒，他也表示自己已經非常努力訓練，同時仍持續微調打擊動作，以適應美國球風。經紀人克洛斯（Casey Close）則指出，這是一筆策略性選擇，讓村上先累積大聯盟經驗，最快可在27歲再度取得自由球員資格，為未來創造更大舞台。