美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基休賽季目前為止，除續約葛里沙姆（Trent Grisham）外，並沒有太多補強動作，反觀美聯東區各支球隊積極補強，讓洋基的「按兵不動」顯得格外突兀，隨著自由市場球員逐漸減少，《FanSided》也指出洋基需要盡快簽下貝林傑（Cody Bellinger），避免塔克（Kyle Tucker）簽約後，貝林傑身價飆漲的情況。
美媒建議洋基迅速簽下貝林傑 避免身價飆漲
FanSided 記者哈林吉（Rucker Haringey）指出，洋基方面可能不得不接受貝林傑的合約條件，特別是在凱爾・塔克完成簽約後，貝林傑的市場價值可能迅速攀升。「塔克是目前自由市場中最頂級的外野打者，但貝林傑對於有資金可運用的球隊而言，是極具吸引力的第二選擇。洋基若能在競價戰開打前，迅速滿足其合約需求，將是相當明智的策略。」
上賽季找回身手 貝林傑成洋基攻守核心
貝林傑上賽季出賽 152 場，繳出0.272打擊率、上壘率.334、長打率 .480、OPS .813 的穩定成績，另有25 支二壘安打、29支全壘打與98分打點。被視為近年來賈吉（Aaron Judge）身邊最具天賦的搭檔之一。
市場預估，貝林傑有望獲得一紙6年1.8億美元（約合新台幣56億）的合約，平均年薪約3000萬美元（約合新台幣9.4億）。若貝林傑能在未來三到四年持續維持現有水準，這筆投資仍被認為具備合理性。
外界普遍期盼，洋基至少能儘快啟動與貝林傑團隊的初步談判，為休賽季補強計畫保留彈性與退路。一旦原有布局受挫，貝林傑或將成為洋基重整戰力的關鍵拼圖。
資料來源：《The Sporting News》
