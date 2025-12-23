美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）在2025年賽季止步美聯冠軍系列賽的西雅圖水手，在休賽季持續補強打線深度，球團今（23）日宣布，以1年625萬美元（約新台幣1.97億元）的合約，簽下34歲韓裔右打工具人瑞福斯奈德（Rob Refsnyder），另包含最高25萬美元的激勵獎金。瑞福斯奈德面對左投有著聯盟頂級的攻擊水準，預期也將會提升水手在面對左投時的攻擊能力。

瑞福斯奈德是誰？2026年將批水手戰袍

瑞福斯奈德出生於南韓，5個月大時被美國家庭領養，2012年在大聯盟選秀會第5輪被洋基選中，2015年登上大聯盟，生涯輾轉效力洋基、藍鳥、光芒與紅襪，累積10年大聯盟資歷。過去4季皆披紅襪戰袍，雖未曾單季出賽超過100場，但長期在輪替角色中展現價值。而水手也在今日確定以1年625萬美元（約新台幣1.97億元）的合約將瑞福斯奈德，期待能補足野手端的深度。

面對左打的攻擊能力僅次2強打　是「左投殺手」等級

2025年賽季，瑞福斯奈德出賽70場，繳出.269/.354/.484的打擊三圍，敲出9支全壘打、30分打點，wRC+128。尤其面對左投表現亮眼，對左投打擊率高達.302，生涯自2022年以來，對左投出塁率.407，在至少400打席的打者中，僅次於賈吉（Aaron Judge）與高德施密特（Paul Goldschmidt），堪稱聯盟頂尖「左投殺手」。

水手上季止步於聯盟冠軍系列賽，距離世界大賽僅一步之遙，球團休季積極補齊板凳與對位優勢。瑞福斯奈德的加入，不僅提升對左投時的攻擊火力，也為一壘與指定打擊提供更多彈性運用。

