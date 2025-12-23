我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（23）日例行賽，金州勇士坐鎮主場迎戰奧蘭多魔術，這是雙方本季第二度交手。勇士主將柯瑞（Stephen Curry）這一場在下半場發揮出色，全場斬獲26分6助攻，率領球隊以120：97贏球贏球，拿下2連勝。魔術此役傷兵滿營，多名主力缺陣，但仍展現強烈競爭力。開賽後由班切羅（Paolo Banchero）頻頻衝擊禁區取分，搭配貝恩（Desmond Bane）外線火力，讓魔術一度掌握比賽節奏。勇士方面，巴特勒（Jimmy Butler）延續近期侵略性十足的打法，無論是單打、切入還是轉換快攻皆有建樹，與班切羅的鋒線對位成為全場焦點。柯瑞上半場手感起伏不定，延續他近期不穩定的狀態。前兩節雙方比分多次交替領先。第二節中段，勇士靠著年輕球員的外線火力短暫反超，魔術則憑藉罰球與二波進攻緊咬比分。上半場最後階段，巴特勒完成關鍵快攻暴扣，幫助勇士在半場前重新要回領先。柯瑞下半場回穩 勇士爆發易籃再戰後，魔術發起反撲，利用轉換一度反撲比數，不過柯瑞手感逐漸加溫，勇士角色球員也很爭氣，波斯特（Quinten Post）、裴頓二世（Gary Payton II）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在柯瑞和巴特勒的帶領下都有不如發揮，一波17：8的攻勢讓主場軍在該節末稍微拉開分數。末節魔術陷入到得分荒，在長達將近3分半的時間裡僅有3分進帳，被勇士打出一波16：3的高潮，領先到19分。比賽至此也大致底定，勇士換下柯瑞休息，魔術後續也沒有發起太有利的反攻，勇士最終拿下近期2連勝，勝率也回到了5成。柯瑞今晚今晚23投10中，命中4顆三分球，得到26分。他外線手感雖然不算很好，但衝擊內線還是創造不少機會，也有6次助攻演出。巴特勒得到21分3籃板3助攻；今天先發的穆迪（Moses Moody）得到20分。魔術方面，以班切羅的21分12籃板7助攻最佳，班恩拿到20分。