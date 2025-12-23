33歲的他定位明確，不再被視為高槓桿終結者，而是一名能穩定吃局數、維持牛棚運作彈性的實用型後援

我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）後援投手市場出現熟面孔。前亞特蘭大勇士隊（Atlanta Braves）世界大賽冠軍成員盧克．傑克森（Luke Jackson），在結束與西雅圖水手隊（Seattle Mariners）短暫合作後，正式成為自由球員。傑克森近年歷經多種牛棚角色，聯盟對他的評價早已定型：不是培養型投手，而是即插即用的輪值補丁。他的價值不在於三振爆量，而在於能在牛棚人手吃緊、年輕投手負荷受限時，乾淨地完成局數，避免戰局進一步失控。對於同時面臨傷兵、投手限制與賽程壓力的球隊而言，這樣的投手仍具市場吸引力。美媒分析指出：以下三支球隊，被外界視為最合理的潛在落腳處。若傑克森回到勇士隊，並非為了「天花板」，而是「可預期性」。球團完全了解他的使用方式與極限，也清楚哪些情境適合派他登板。在勇士牛棚中，他可被安排於後段低至中槓桿局面，負責消化局數、保護年輕投手，而非被迫承擔終結壓力。這樣的角色配置，正是勇士長年偏好的低風險補強模式。明尼蘇達雙城隊（Minnesota Twins）近年牛棚高度仰賴年輕戰力，也時常尋求老將來穩住比賽節奏。傑克森不需要擔任關門角色，而是當先發提早退場、或原有對位計畫失效時，負責接管局數。雙城特別重視投手節奏與控球穩定性，而非單純的三振數據。傑克森的經驗與可預測性，正符合這樣的用人哲學。科羅拉多洛磯隊（Colorado Rockies）則是另一種現實考量。高原主場讓許多投手卻步，但球隊更需要「撐得住局數」而非壓制力驚人的投手。傑克森若加盟洛磯，角色將十分明確：承接艱難局面、減輕年輕投手壓力、穩定牛棚輪替。短期合約、明確定位，對雙方都是務實選擇。