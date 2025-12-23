我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯瑞持球切入禁區上籃，先是遭到班切羅（Paolo Banchero）側身貼防，隨後另一名防守者貝恩（Desmond Bane）高速衝入、高高躍起試圖封蓋，兩人形成「夾心餅乾」式的包夾。（圖／翻攝自Steph Curry Muse X）

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（23）日持續進行，對上的比賽又出現判罰爭議，本場拿到26分的柯瑞（Stephen Curry）在比賽中被兩名魔術球員包夾衝撞，但裁判卻無哨音，也引起美國媒體和球迷的議論。然而，比賽焦點卻不只在得分表現上。美國媒體與球迷社群隨後瘋傳一段爭議畫面，直指柯瑞再度成為裁判尺度下的「受害者」。該回合中，柯瑞持球切入禁區上籃，先是遭到班切羅（側身貼防，隨後另一名防守者高速衝入、高高躍起試圖封蓋，兩人形成「夾心餅乾」式的包夾，直接將柯瑞撞倒在地。令人錯愕的是，裁判對這次明顯的身體接觸卻毫無表示，比賽照常進行，未吹任何犯規，現場立刻響起噓聲，也引爆球迷與媒體的強烈不滿。美媒在社群上怒批：「」甚至有評論諷刺表示，柯瑞在NBA似乎得「不流血不吹哨」，才有機會站上罰球線。現場轉播的解說員也直言不諱地質疑判決尺度：「這就是實打實的身體對抗，柯瑞被多次衝撞，卻沒有任何犯規吹判。為什麼？這哪裡像是聯盟對待一名超級巨星該有的方式？」這段畫面隨即被轉貼至Reddit與多個社群平台，引發熱烈討論。柯瑞球迷群情激憤地表示：「被手肘打到臉，結果犯規卻吹在他身上」、「這種情況我們看得比誰都多，只差有人把這些垃圾畫面做成YouTube播放清單，讓它爆紅」、「去他的NBA，他們很清楚自己在做什麼」、「如果今天被撞的是Luka或SGA，那場比賽早就被Adam Silver喊停了」、「有人知道FBI的電話嗎」。在勇士球迷眼中，這不只是一個回合的判決問題，而是關乎聯盟是否真正保護比賽中最具影響力、也最常被犯規卻得不到哨音的超級球星之一。