▲蜜雪（左）2004年與薇琪（右）以美聲女子組合「蜜雪薇琪」出道。（圖／蜜雪IG）

蜜雪薇琪合體有望！蜜雪：薇琪是我重要的夥伴

蜜雪努力創作中 少了薇琪好寂寞

ENERGY、F4回歸引發話題，2004年出道的女子演唱組合「蜜雪薇琪」成軍多年，合體動向也是粉絲最關心的話題，47歲成員蜜雪（Michelle）今（23）日出席紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益記者會，聊到一路走來的姐妹情，也首度鬆口談到薇琪（Vickie）的近況，以及未來是否還有再同台的可能，「她現階段比較忙。」等對方都有時間碰面時，或許有機會。近期不少經典團體接連回歸，包含ENERGY、F4等等，被問到「蜜雪薇琪」是否也有機會再合體，蜜雪並沒有把話說死，只說一切真的要看時間能不能配合，她解釋，薇琪長住美國加州，日常就是接送小孩、照顧家庭，現階段真的分身乏術，她自己也曾經歷孩子還在小學、每天接送忙到不可開交的日子，所以完全能體會，「我們兩個都很像，很多事都自己來。」話鋒一轉，她直說彼此有革命情感，薇琪永遠是她最重要的夥伴。蜜雪透露，她跟薇琪在2023年底曾一起發行作品，但因為薇琪長住美國加州，當時只能遠距離錄音，宣傳幾乎無法配合，合體更是困難重重，但是蜜雪不覺得可惜，反而很能理解對方的狀態，「薇琪現在就是孩子還小、最忙的時期。」也因此她才決定趁這段時間，先把自己的歌一首一首完成，慢慢跟大家分享。首次以個人身分推出單曲，蜜雪笑說心裡其實有點小寂寞，以前不管做什麼，身邊一定有薇琪，現在變成一個人面對宣傳，多少有點不習慣，不過她也強調，能站出來發表作品還是非常開心，「因為我準備很久。」也透露未來如果歌累積得夠多，不排除開演唱會。少了薇琪在身旁，蜜雪在受訪時也被看出有點生疏，一開始回答偏簡短，直到被記者提醒「可以多講一點」，她才慢慢打開話匣子，把準備過程和心情細節一一說出來，也分享薇琪其實一直有給她鼓勵，簡單的一句「加油、好好享受宣傳」，對她來說就很夠力。「蜜雪薇琪」是台灣女子演唱組合，由蜜雪與薇琪組成、2004年出道，以溫暖和聲與默契搭配受到關注。薇琪於2012年嫁給生技業男友Alex，婚後定居美國，專心照顧家庭與孩子；蜜雪則跟身家3800億的老公結婚至今17年，也持續留在演藝圈創作，新單曲《真心的擁抱》已於日前推出。