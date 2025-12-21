我是廣告 請繼續往下閱讀

▲疑似F3粉絲放上阿信開唱的照片，感謝朱孝天被除名，引出朱孝本人回應。（圖／娛樂小浪花er微博）

F3言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信19日起在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，昨（20）日有粉絲貼出阿信開唱的側拍照，狠酸「謝謝朱哥」，引來朱孝天本人回應：「給你的偶像截張好看的圖有那麼難嗎...」昨天一名網友跑到朱孝天的小紅書，分享一張阿信在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會的照片，配文寫下「謝謝朱哥」，感謝朱孝天從F4被除名，得以讓阿信加入F3的巡演陣容，譏諷意味相當濃厚。沒想到，朱孝天看到該則貼文後，親自在底下回覆：「不是我說，給你的偶像截張好看的圖有那麼難嗎...」附上一個摀臉哭笑不得的表情符號，被部分輿論解讀在反擊該位網友，不過多數人反而認為朱孝天是指阿信本人比該張照片帥多了，以及該名網友不應該如此無禮挑釁。月初，朱孝天自拍影片表示，關於F4這次合體的計畫，與相信音樂沒有簽訂任何合約，雙方均為談論意向的方式接觸，「從我正式拒絕他們3個要求之後，相信音樂就單方面切斷跟我所有聯繫，接著就出現我洩密，最終要忍痛割捨我的新聞點，其實我跟大家一樣，也是透過這些事情才知道自己被退出。」朱孝天坦言，自己還是很期待未來能跟F3意向一致，再帶給大家4人合體的演出，話鋒一轉，朱孝天喊話相信音樂高層「艾姐」可以跟他有任何溝通，無法理解為何對方要用抹黑、潑髒水的方式，以及起初聲稱要「集結年少美好回憶」而積極協調F4重聚，如今初衷也沒有達成，甚至讓外界對他產生誤解，「妳的目的既然已經達成，也希望妳高抬貴手一下吧！」甚至，朱孝天還意有所指表示：「有些事情真的不能做，太昧良心了！」針對朱孝天兩度直接和間接的指控，《NOWnews今日新聞》詢問相信音樂，對方回應：「一樣不予回應。」