來自喀麥隆的25歲三年級生科洛科（Christian Koloko），開季初還領洛杉磯湖人的雙向合約，可惜出賽機會不多，最終僅出賽2場就被裁掉，今（23）日確定新東家，他將以10天短約加盟曼菲斯灰熊。身高211公分的科洛科，2022年參與NBA選秀，在次輪第33順位被多倫多暴龍選中，首年就獲得58場出賽機會，可惜並無太多自主進攻能力，場均13.8分鐘上場時間內，僅能貢獻3.1分、2.9籃板與1阻攻，2023-24年球季則因血栓問題整季未出賽。去年湖人遭遇禁區空缺，11月6日就從發展聯盟拉上科洛科，整季斷斷續續出賽37場，但大多是在比數拉開時才獲得機會，表現並無太多亮點。本季湖人補進先發中鋒艾頓（Deandre Ayton），替補端還有海斯（Jaxson Hayes），科洛科並未獲得重用，僅有2場零星上場時間，前段時間就被湖人裁掉，如今以10天短約加盟灰熊。灰熊本次簽下科洛科，主因還是在於華裔先發中鋒周志豪（Zach Edey）腳踝扭傷未癒，陣中算得上傳統先發中鋒的，僅剩下蘭代爾（Jock Landale）一人，等到周志豪回歸，科洛科的處境依舊相對危險。