▲福爾摩沙夢想家今（23）日舉辦媒體見面會，三上悠亞（Yua Mikami） 正式以夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員身分登場。（圖／記者吳翊緁攝影）

福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」今（23）日正式迎來日本女神三上悠亞加盟，隊長梓梓（董梓甯）在見面會後接受媒體聯訪，揭露了三上悠亞私下極度敬業且細心的一面。梓梓不僅對三上悠亞「過目不忘」的舞蹈實力感到震撼，更自爆因感冒失聲，意外收到對方的溫馨驚喜，直呼這位新隊友「真的太貼心」。梓梓透露，三上悠亞在加入Formosa Sexy後展現了極高的職業素養。球團早在一周前將應援影片寄到日本，三上悠亞便自費在當地聘請舞蹈老師，針對不熟悉的舞蹈動作進行魔鬼訓練。「她下午三點才落地，幾乎沒有踏入飯店休息，就直接殺到舞蹈教室練到五點。」梓梓驚訝表示，三上悠亞去到排練現場時，早已將中場舞、開場舞以及五到六支的應援曲目背得滾瓜爛熟，「現場只是在跟我對動作細節與力道，完全沒有不熟的情況，這種專業度真的讓人佩服。」除了工作態度，三上悠亞的細心也融化了隊友的心。梓梓透露，自己近期深受重感冒困擾，練習時幾乎無法發聲，沒想到三上悠亞第一時間就察覺到她的身體異狀，私下請經紀人跑遍便利商店買來「龍角散」給他，讓梓梓備感溫暖。為了回禮，梓梓也特別準備了護手霜作為三上悠亞正式入隊的見面禮，展現新舊成員間的溫馨互動。針對近年日、韓啦啦隊外援相繼進軍台灣，梓梓也展現身為指標性啦啦隊長的氣度。她認為職業運動與娛樂元素密不可分，外援的加入確實能為球場帶來更多目光，但她也語重心長地強調：「最核心的部分，永遠還是回歸到比賽本身與球員表現。」對於這點，三上悠亞也在稍早的聯訪中說道：「啦啦隊就是幫選手加油，而自己並不是主角，因此他會盡可能認真展現出對選手的應援。」梓梓指出，啦啦隊的天職是營造嘉年華般的應援氣氛，為球員注入能量。對於總監透露三上悠亞未來可能隨隊客場應援，梓梓則調皮地開玩笑說，到時候一定要盯緊三上悠亞，免得她因為「職業病」發作，不小心在客場幫對手大喊「Defense」應援。