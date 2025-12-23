我是廣告 請繼續往下閱讀

食品飲料大廠黑松今（23）日舉辦法說會，黑松財務處處長杜居燦指出，去年營收102億、EPS 2.36元；今年景氣較差前3季73.08億元、EPS 1.57元，受到大環境因素、原物料等影響大。另，與立頓代工繼續合作意願高，目前雙方積極洽談細節中。黑松今年邁入成立百周年，目前業務結構中，酒類與飲料營收佔比約為四比六。杜居燦引述經濟部統計處產銷資料指出，2024年非酒精類飲料市場規模為678億元，今年1至9月為525億元；黑松市佔率約6.7%，與去年持平。過去經營模式以B2B為主，百年之際希望更貼近消費者，透過復古公仔及特規商品行銷，電商銷售成長 37%。黑松近年股利配發前兩年為1.9元，殖利率約4至5%。ESG部分，飲料業取得最多碳足跡標章產品；每噸產品用水量3.87噸，比前一年少4%；每噸產品碳排放119.4噸，較前一年減少2%。然而，飲料成本端壓力增加。杜居燦說，特別是咖啡豆原料價格漲幅大，依配方不同約在30%至50%之間，讓獲利空間造成擠壓。此外，獲利也受到天氣、景氣等影響，整體消費意願較為萎縮，酒類更是從前一年開始就顯現出現消費意願萎縮。至於是否會漲價，他強調，審慎評估整體市場狀況再做決定。立法院日前通過貨物稅條例，為增加國民健康，無加糖的飲料免徵貨物稅，部分業者「還稅於民」，調降費用。杜居燦說，旗下產品因已經有健康認證，已經免貨物稅，因此不受影響。未來會思考是否再推出代糖等無糖碳酸飲料，但考量消費者接受度，目前仍以天然甜味劑為主。另，在代工業務部分，黑松與立頓的五年代工合約將今年屆滿。杜居燦表示，雙方合作已久且續約意願皆高，目前針對合約條款細節進行修訂談判。