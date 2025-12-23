我是廣告 請繼續往下閱讀

日本現役最強重砲手村上宗隆，透過入札制度挑戰大聯盟，最終合約總額雷聲大雨點小，以2年3400萬美元（約合新台幣10.7億）短約加盟芝加哥白襪，外界對於他能否站穩大聯盟，形成鮮明的兩派，數據網站《FanGraphs》則透過系統預測出村上宗隆首年成績，有望於138場內敲出32轟，此數據將超越大谷翔平2018年加盟洛杉磯天使時的單季22轟，改寫日本球員在MLB菜鳥年的單季最多轟紀錄。現年25歲的村上宗隆，日職8年來累積892場例行賽出賽，就打出246轟、647分打點，尤其在2022年單季打出56轟，寫下日職本土球員新頁。本季村上宗隆開季受到傷勢影響，回歸後不減其火力貢獻，整季僅出賽56場就扛出22轟、47分打點，全壘打率還創下生涯新高。如今村上宗隆加盟白襪後，普遍認為可以獲得穩定上場時間，讓他逐漸適應大聯盟強度。《FanGraphs》系統就計算，村上宗隆菜鳥年有望獲得多達138場出賽，打擊率2成31，全壘打支數為32支，賽季中就將超越大谷翔平2018年在天使的首年MLB球季，單季出賽104場打出22轟成績。值得注意的是，村上宗隆在日職居高不下的三振率，成為他最備受質疑的部分。依照《FanGraphs》系統計算，MLB首年三振率為28.7％，明顯高於大聯盟平均。《FanGraphs》平台分析師朗根哈根（Eric Longenhagen）先前也曾撰文提到，村上宗隆在日職對速球以外的球種，擊球率低於51%，低於聯盟平均，「在數據來到大聯盟可能還會下修，整體相當危險，假設他無法提升擊球穩定性，會成為他在MLB的最大挑戰。」