▲三上悠亞出席加盟夢想家啦啦隊記者會，狀態超好引發熱議。（圖／記者吳翊緁攝）

外貌變化引熱議 舊照被翻出全網嚇壞

▲三上悠亞過往以本名「鬼頭桃菜」加入女團SKE48，舊照被翻出讓不少粉絲超驚訝。（圖／翻攝自百度百科）

為何選擇台灣？她親揭加盟關鍵原因

▲福爾摩沙夢想家今日舉辦媒體見面會，三上悠亞（Yua Mikami） 正式以夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員身分登場。（圖／記者吳翊緁攝）

♫三上悠亞小檔案

前日本人氣AV女星三上悠亞今（23）日於台灣正式出席加盟記者會，宣布成為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員，一亮相就成為全場鎂光燈焦點，她以俐落造型搭配纖細身材現身，臉部線條精緻、氣色明亮，無論笑容或舉手投足都散發強大明星氣場，讓現場媒體與球迷直呼「本人比畫面還美」，不少人也注意到，她與過往相比更顯清瘦，五官立體度提升，立刻在網路掀起熱烈討論，不少粉絲翻出她過往照片，紛紛直呼：「是不是整形了？」三上悠亞加盟消息曝光後，網路話題迅速轉向她的外貌變化，有網友在論壇挖出她13歲、15歲時期以本名活動的舊照，照片中膚色較深、牙齒不整齊、鼻樑線條較平，與如今的精緻形象形成強烈對比，讓不少人驚呼「這真的是同一個人嗎？」相關討論迅速延燒，也引發「是否整形」的猜測聲浪。對於舊照掀起的討論，網友反應呈現兩極，有質疑者認為變化過大，難以單純歸因於成長或妝容；也有人打趣表示：「硬碟要重新認識女神了！」但更多粉絲站出來替她說話，直言：「誰的國中照片能看」、「女大十八變很正常」，並指出她多年來高度自律、嚴格管理身材與形象，才成就如今狀態。支持者認為，與其聚焦三上悠亞外貌變化，不如肯定她一路走來的努力與自我經營。三上悠亞受訪時透露，去年曾以一日嘉賓身分來台站上球場，近距離感受到台灣球迷的熱情支持，讓她留下深刻印象，也因此對自己更有自信，當接獲夢想家邀請時，她幾乎沒有猶豫，直言「沒有拒絕的理由」。談到選擇背號25號，三上悠亞解釋，在日本文化中「25」有「開心笑著」的含義，希望能透過啦啦隊身分，將快樂與正能量帶給球迷，言談間展現高度親和力。回顧三上悠亞的演藝歷程，她曾以本名加入女團 SKE48，後來轉戰AV界迅速走紅，被封為現象級人物，並在事業高峰期宣布引退，將重心轉向亞洲市場與個人品牌經營。如今三上悠亞正式加盟Formosa Sexy，也被視為台灣職籃跨國行銷的重要里程碑，球團內部人士透露，雙方接洽已久，期待她的加入為聯盟帶來不同層次的關注度，而她的首次正式亮相，也被預期將再度掀起話題旋風。生日：1993年8月16日身高：159公分緋聞：Kis-My-Ft2成員千賀健永、「浪花男子」成員長尾謙杜寫真書：《Here you are》、《YOURGIRL》引退：2023年8月16日，宣布從AV女優身分引退社群軟體：