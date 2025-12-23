我是廣告 請繼續往下閱讀

▲振永（如圖）很努力向韓國演藝界友人介紹《那張照片裡的我們》，把預告片放給全余贇等合作夥伴看過，還想讓交情不錯的前輩朱智勳也欣賞一下預告片。（圖／記者蘇詠智攝）

▲鄭乃方（左起）、方宥心、宋柏緯、李沐、振永、郭德君、湯昇榮一起出席《那張照片裡的我們》首映會。（圖／記者蘇詠智攝）

▲振永（左）與李沐（右）在《那張照片裡的我們》有感情對手戲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

韓星振永來台主演的新電影《那張照片裡的我們》，即將於24日上映，片中他與李沐、宋柏緯之間，有一段微妙的跨國三角戀，被韓台兩大帥哥爭奪的李沐，卻稱在自己眼裡宋柏緯像貓，振永則是犬系男，如果他們來演一部真人版的《貓狗大戰》，應該會很有趣，大出乎各方意料。《那張照片裡的我們》以1977年「中壢事件」為背景，振永不僅來台灣拍攝，也要學講部分國語和客語的對白，連台灣的歷史事件也要做好功課。他和宋柏緯被李沐異想天開安排奇妙的合作題材，大家好奇她怎麼沒想到近來最流行的BL方向？她補了句：「最後用這樣的方式來結束會很好。」振永對這部片頗重視，在首映記者會上透露，之前演出韓劇《善良的女人夫世彌》時，將該片預告播給全余贇等合作的演員，大家都誇台灣風景好、演員男帥女美，全余贇表示期待片子能在韓國正式上映，振永還要把這部片介紹給交情不錯的前輩朱智勳，想到要在他面前播放預告，都覺得有點緊張。宋柏緯則很期待有機會與振永合作一部動作戲，能夠合力對抗外敵、彼此都有發揮帥氣身手的時刻。在《那張照片裡的我們》中，振永扮演來台灣的韓國跆拳道教練，「中壢事件」時衝警局救人、展現高強身手只有他的分，宋柏緯扮演的熱血青年手都被銬住，真心期待有機會也可以好好打一架、帥一波。在片中扮演攻擊振永的黑衣人之一「阿標」這個角色的，正是郭子乾的兒子郭德君，首度跳上大銀幕，就有機會要打韓國紅牌偶像，郭子乾只提醒他：「安全第一。」不要把振永打傷。不料郭德君拍攝之前血糖太低，突然有點頭暈，還差一點昏倒，連振永都注意到他不對勁，他則大讚振永胸肌很大塊，人也很暖。片子裡人印象深刻的美景，則是合歡山，因為想拍到下雪，特地在冬天上山取景，李沐為了劇情需要衣物穿得較為單薄，凍到難以忘懷，振永的頭也開始痛，幸運只有少少的戲分，拍了一天就可以下山。導演之一湯昇榮竟然高山症發作，呼吸不順到下車嘔吐，吐完之後才驚覺：合歡山的風光真美。李沐與宋柏緯還一度在清境農場門口跟假羊一起拍照，就算沒買票、進不去，依然很盡興。由於「中壢事件」是情節的重要內容，《張照片裡的我們》之前特映會上，不乏長者看得熱淚盈眶，還跟劇組分享當時的情景。湯昇榮透露韓國已有洽談排檔上映的可能，希望能順利在當地推出。李沐則放話若台灣票房破億，劇組一起親手做「客家菜包」請大家吃，振永也立刻點頭附和：「當然了！我也會來台灣參與。」