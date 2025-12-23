我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Andy（圖右）日前拍影片爆料，指在家寧（圖左）的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，裡面還有一位副業多且知名的男藝人。（圖／記者劉松霖攝）

百萬網紅Andy老師和家寧分手後，雙方對簿公堂，Andy控訴家寧一家想找人「處理他」，甚至還加碼爆料有位副業很多的知名男藝人協助張家，出動公關團隊抹黑他，不少網友懷疑Andy指的是炎亞綸。近日，炎亞綸在Podcast節目上，首度正面回應，無奈說：「到底有一個人有多閒，要去管別人的破事？」更要大眾自行判斷。炎亞綸近日登上Podcast節目「激罵揪某聊」，主持人提及家寧爭議，問說：「是你嗎？」而炎亞綸也終於正面回應，他直言：「到底有一個人有多閒，要去管別人的破事？自己判斷，大家自己判斷。」炎亞綸衰捲爭議，他也透露事後有去廟裡拜拜。網紅Andy日前拍影片爆料，指在家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，群組中有張家姊妹、公關以及網軍團隊，除此之外還有一位「副業非常多且知名」的男藝人。Andy未公開男藝人的身分，但不少網友懷疑是炎亞綸，跑去他的社群留言。而炎亞綸對於網友的臆測始終未回應，但在他40歲生日時，有感而發寫下：「這一年有的沒的事情很多，可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都會和我有所牽連，但我和以往一樣，只願意相信世界善意還是多數，所以秉持善良念頭。」炎亞綸坦言不想和過去一樣總是唇槍舌戰，雖然這個選擇會讓他飽受質疑、讓許多人誤會，但他認為無所謂了，只要相信他的人相信便足矣。