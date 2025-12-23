我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》整理今（23）日娛樂看點，話題聚焦在校園演出風波延燒、啦啦隊市場版圖洗牌，以及華語樂壇重量級演唱會意外與成員互動爭議，從王ADEN跨年遭除名，到林襄、樂天女孩與阿信昨日摔落舞台後相關話題，成為今日娛樂圈討論度最高的焦點。歌手王ADEN日前在桃園治平高中校園演唱時，因學生即興上台跳舞疑似打斷表演節奏，他當場蹲地、表情不悅的畫面在網路瘋傳，引發「對學生態度不當」爭議。儘管王ADEN事後發文解釋並致歉，仍有網友向觀傳局陳情，認為他不適任跨年晚會卡司。觀傳局官方帳號隨後回應，確認已取消王ADEN台北跨年演唱資格。對此，王ADEN經紀公司表示目前正在開會討論後續處理方式。「小龍女」林襄近來人氣走勢備受關注，據悉她巔峰時期代言費曾高達120萬元，讓部分廠商卻步，轉而選擇僅需其三分之一價碼的李多慧合作。報導指出，林襄近期疑似因公司帳目認知不同，與經紀人莉奈產生嫌隙，加上經紀方不願輕易調降報價，導致工作量明顯減少，甚至傳出被冷凍的狀況。從啦啦隊頂流到市場競爭壓力浮現，林襄的下一步動向備受關注。樂天女孩再傳人員流失，據悉「虎牙甜心」陳伊、丘薆與芷軒未列入新球季續約名單，加上先前離隊成員與韓籍外援變動，新賽季尚未開打就已傳出多達7人離隊。另有女孩私下透露，曾接獲廠商反映球團商業合作開價混亂、回訊慢、態度不佳，影響整體形象與合作意願。對此，部分成員與球團回應仍在洽談中，但樂天女孩的管理與聲勢問題已成圈內熱議焦點。五月天阿信日前在上海舉辦的「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會最終場演出時，不慎從舞台邊緣跌落，現場歌迷驚呼連連。事後阿信親自發文報平安，表示檢查後並無大礙，並感性點名未能到場的朱孝天，直言「這不是所有人期待的畫面」，仍展現高EQ與體面態度。不過他帶傷演出、清晨仍發文回應粉絲，也讓歌迷相當心疼，紛紛喊話希望他多休息。阿信在演唱會後的感謝貼文中，仍不忘向朱孝天致意，盼未來能呈現更完整的陣容，卻被朱孝天在粉絲群組回應「場面話，聽聽就算了吧」，引發網友熱議。部分粉絲認為阿信已相當體面，朱孝天的回應顯得冷淡；也有人認為雙方溝通可能早已斷線。F4合體話題再度被推上檯面，成員間的真實互動成為外界關注焦點。