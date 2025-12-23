我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿信在上海演唱會最終場不慎摔下舞台，吳建豪衝上前關心。（圖／翻攝自微博）

F3言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信，19日起在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，昨（22）日為最終場。阿信在舞台上演唱〈派對動物〉時，因為腳踩空從舞台上摔下來，事後他報平安時感謝所有人，同時也點名缺席的朱孝天，「感謝暫時未能赴約的KEN（朱孝天），我知道，這不是所有人，最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」阿信稍早在社群發文感謝促成演唱會的所有人，「我是阿信，感謝JERRY VIC VANNESS，感謝當年拍攝劇集的柴姐，也感謝暫時未能赴約的KEN（朱孝天），我知道這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」表示自己因為不忍心看到F3舞台上缺一角，也不忍心讓粉絲難過，因此選擇站上舞台，和大家一起共進退，「我必須說，我很開心，更是榮幸。」同時阿信也在留言區回應自己從舞台上摔下來的傷勢，「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好」，不過仍然讓所有粉絲非常擔心，「主唱大人好好休息，還是要去醫院檢查一下」、「好好休息，求你」、「不行呀哪裡都不許摔」、「拜託你去休息了哭」，希望阿信可以多多照顧身體，而不是在演唱會結束的隔天早上7點在線上發文。F3成員言承旭、吳建豪、周渝民與五月天主唱阿信，連續4晚在上海舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，卻在最後一場、22日晚間驚傳意外。阿信為了拉近與觀眾的距離互動，不慎從約2公尺高的舞台邊緣跌落，瞬間讓全場歌迷嚇壞，所幸他並未大礙，23日凌晨親自發文向粉絲報平安，表示「醫院檢查一切平安，我愛你們大家」，並在IG限時動態中再次強調：「我很好。」不過仍讓許多粉絲相當擔心，希望阿信可以去做進一步檢查，或是讓身體好好休息。