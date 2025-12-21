我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳建豪（如圖）昨日合體F4、阿信開唱，大秀超壯身材。（圖／微博@昉了昉了、@VanNess吳建豪）

男團F4成員吳建豪（VanNess）日前因一張電梯對鏡自拍照，而傳出暴瘦20公斤的傳聞，還因臉部凹陷模樣，被說「瘦脫相」，雖然他澄清是角度問題，也與好友呂士軒拍片曝光依然超壯的身材，但還是引發部分粉絲的擔心。而昨（20）日，吳建豪合體F4與五月天主唱阿信，於上海舉行《F✦FOREVER 恆星之城》巡演，再度掀起濃濃回憶殺。其中，吳建豪在台上大秀肌肉，不只氣色超好，身材也依然超壯，真實狀態讓全場都超驚訝。F4在除名朱孝天後，其他3人F3成員言承旭、吳建豪、周渝民，與五月天主唱阿信，一起舉辦全新巡演，從19日開始連續2天於上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱，5萬張門票全數售光，人氣依舊。其中，最受矚目的就是日前傳出暴瘦的吳建豪，只見他在演唱會中氣色超好，還穿著背心露出健壯肌肉，超明顯又結實的肌肉線條，成功破除暴瘦謠言。吳建豪日前因一張自拍照，被說暴瘦到脫相，還有人直呼「瘦到變老頭」，讓不少粉絲擔心他的健康狀況，對此，吳建豪先是在3日拍短影音回應，拿著手機自拍，對鏡頭擠眉弄眼，展示自己的臉蛋，氣色比引發議論的照片還要好，配文以狐疑的語氣問大家：「真的有瘦這麼多嗎？」並寫下「自拍技術很重要！！（很明顯我不及格）」還配上哭笑不得的表情符號。而這件事也燒到吳建豪好友、金曲歌王呂士軒，呂士軒發文透露一早醒來就有很多人傳訊息問他「吳建豪還好嗎？」讓他只好直接用影片統一回覆。影片中，呂士軒瘋狂問身後吳建豪「誰說你瘦了？誰說的？誰說的？哪裡瘦了？到底哪裡瘦了？」。而吳建豪則在後面不斷擺出多個姿勢，大秀肌肉，讓大家笑翻。F3在昨日攜手阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》上海第二場演唱會，雖然在踢出朱孝天後爭議不斷，但現場粉絲依然熱情應援，引發滿滿《流星花園》回憶殺，不只感動粉絲，就連周渝民也忍不住在台上哭出來，場面非常感人。