美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥小熊在今年休賽季對牛棚的補強動作頻頻，今（24）日又與與32歲右投韋伯（Jacob Webb）達成一年合約，並附帶2027年球隊選擇權。根據美媒報導，韋伯2026年保障薪資為150萬美元（約為4700萬台幣），另含激勵獎金，若小熊執行隔年選擇權，合約總值可達約250萬美元（約為7800萬台幣）。韋伯上季在遊騎兵出賽55場，投66局、防禦率3.00，對手打擊率僅2成02，展現穩定壓制力。他在季末狀況尤為火燙，最後16又2/3局僅失1分，防禦率低至0.54。放眼生涯，韋伯已累積6個大聯盟球季，橫跨勇士、天使、金鶯與遊騎兵，生涯防禦率2.99、ERA+達138，並曾在2021年隨勇士奪下世界大賽冠軍。韋伯主要以三種球路應戰，包括95英哩上下的四縫線速球、85英哩左右的變速球與82英哩的橫掃球，上季速球被打擊率與被長打率分別僅1成86與2成89。他在限制強勁擊球方面表現突出，去年強勁擊球率僅34.6%，名列聯盟前段班。小熊本季有多名後援投手成為自由球員，因此管理層在休賽季積極補進即戰力。韋伯成為球隊今年休賽季第4位透過自由市場網羅的牛棚投手，先前小熊已簽下右投梅頓（Phil Maton，2年約附球隊選擇權）、左投米爾納（Hoby Milner，1年約），並續留左投瑟巴爾（Caleb Thielbar）。尤其韋伯、梅頓與米爾納三人上季皆效力於德州遊騎兵。此外，小熊也傳出以附帶春訓邀請的小聯盟合約，簽下34歲資深捕手貝森寇特（Christian Bethancourt），為捕手戰力增添深度。貝森寇特曾於2024年短暫效力小熊，並繳出不俗表現。整體而言，小熊透過多筆務實補強，持續重塑牛棚與陣容深度，預期仍將在市場上尋求進一步強化。