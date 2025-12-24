我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王ADEN宜蘭跨年被取消。（圖／宜蘭市公所 臉書）

創作歌手王ADEN近日受邀到校園演出，期間一名女高中生在師長指示下上台熱舞，王ADEN當下蹲下並露出不悅表情，事後他轉發影片的舉動也被質疑形同「公審」女學生，輿論持續延燒，更導致他原定2026年台北跨年晚會的表演資格遭取消，而現在連宜蘭市公所也跟上行列，取消了他的跨年登場資格。宜蘭市公所今（24）日在公所官網上回應了王ADEN活動表演一事，「基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出，宜蘭市公所 將協請廠商安排其他節目內容替代。」表示王ADEN因為陷入爭議中，因此取消了他的表演資格。創作歌手王ADEN日前受邀到校園參加耶誕演唱會，一名女學生在老師慫恿下上台與偶像共舞，卻意外引發爭議。王ADEN見到學生突然登台後，隨即中斷演出，走到舞台一側蹲下，表情嚴肅、未再露出笑容，現場氣氛一度陷入尷尬，相關畫面事後在各大社群平台瘋傳，也讓他遭部分網友質疑氣度不足、耍大牌、態度失禮。對此，王ADEN隨後在個人粉專轉發該段爭議影片，並親自出面說明，表示該名學生事後曾私訊向他道歉，他也以語音回覆，稱讚對方跳得很好，強調自己並未生氣。他解釋，表演前半段因下雨關係，並未完整跳該首歌曲的舞步，加上學生突然衝上舞台，讓他一時受到影響，才會選擇到一旁蹲下調整狀態，「我沒辦法在第一次被衝上台的觀眾時做出完美反應，但我會檢討、學習。」同時也呼籲網友，批評他沒有關係，切勿將矛頭指向該名學生，不過事件仍一發不可收拾。