▲警方於王明福辦公室查扣3千萬現金 。（圖／翻攝畫面）

南部老字號銀樓竟成詐騙集團洗錢破口。台北地檢署偵辦「鉛錫包金」詐欺、洗錢案，查出黃偲涵等7人組成詐騙集團，透過假投資、假交友手法，詐騙118名被害人，得手金額高達6億4354萬餘元。檢方昨（23）日偵查終結，依法提起公訴，並對多名關鍵被告求處10年至20年以上重刑，其中，南部知名銀樓「港口王」實際負責人王姓男子涉案，更被檢方認定利用專業身分淪為共犯，建請判處20年以上徒刑。檢警調查，該詐騙集團分工明確，由黃偲涵擔任核心會計，負責記錄柬埔寨詐欺機房支出、黃金交收帳冊與匯兌報價，並透過Telegram、WhatsApp群組協調交收；其餘成員則分別擔任車手、水房控盤與外務交收角色，誘騙被害人誤信投資標的或感情關係，安排面交現金。不法金流取得後，集團並未直接匯兌，而是刻意透過銀樓「斷點」洗錢。檢方指出，詐團車手將鉅額現金送往銀樓匿名購買黃金條塊，再將黃金包藏於鉛錫合金內，佯以「鉛錫合金」、「門擋」名義空運出境，送往柬埔寨、越南等地交由境外詐欺機房變現，藉此掩飾、隱匿詐欺不法所得。檢警追查發現，涉案銀樓長期配合詐騙集團，刻意規避大額通貨交易與可疑交易申報義務，至少交付超過200公斤黃金條塊，依今年12月台銀黃金牌價換算，價值約8億9122萬餘元。詐團更利用台灣與海外金價差異，額外獲取3%至5%不等利潤。專案小組於今年6月9日先在機場攔截空運包裹，查扣12公斤金條，隔日再查獲車手以贓款購買的另12公斤金條，合計扣得黃金24公斤，市值逾1億元。後續比對筆錄與數位鑑識資料，陸續拘提水房控盤、交收人等犯嫌，並於12月9日搜索涉案銀樓，當場查扣銷售單據、電磁紀錄及現金3000萬元。檢方痛批，銀樓業者身處洗錢防制第一線，依法負有確認客戶身分、保存交易紀錄及申報義務，卻為貪圖不法利益棄守職責，助長詐騙集團氣焰，導致被害人血汗錢難以追回，嚴重破壞社會互信與金融秩序，因此對多名被告分別建請判處10年至20年以上有期徒刑，並聲請沒收查扣黃金，以示懲戒。