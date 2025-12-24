我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）夏洛特黃蜂今（24）日於主場迎戰華盛頓巫師，雖然巫師靠著優異的團隊進攻以126：109大勝巫師，不過在首節2邊就出現了一點火藥味，黃蜂當家控衛鮑爾（LaMelo Ball）從左側切入籃下準備上籃，卻遭巫師前鋒喬治（Kyshawn George）強硬推倒在地，險些引發場上大規模衝突。本場比賽首節進行到快一半時，黃蜂的鮑爾從左側切入籃下準備上籃，卻遭巫師前鋒喬治強硬推倒在地，引發場上衝突。鮑爾對此犯規相當不滿，情緒激動試圖上前理論，所幸被隊友即時拉開，避免事態擴大。喬治這邊在推倒鮑爾後，便面無表情地離開，後續經由裁判討論後喬治也吃上了一個惡意犯規。向來以冷靜著稱的鮑爾罕見展現火氣，但這次肢體衝突反而成為比賽轉折點。隨後他用表現回應挑釁，率領黃蜂一路掌控戰局，最終以126：109大勝巫師，成功在主場拿下勝利。此役鮑爾也繳出全場最高23分，投籃12投7中，另送出9次助攻，串聯全隊進攻。他的侵略性與節奏掌控，讓巫師防線難以招架。黃蜂全隊攻勢平均，共有7人得分達雙位數，展現良好團隊火力。黃蜂其他表現亮眼的球員包括米勒（Brandon Miller）貢獻20分、4籃板與4助攻，在外線與轉換進攻中持續施壓；中鋒迪亞巴特（Moussa Diabate）則在禁區展現宰制力，拿下12分、18籃板的雙十成績，為黃蜂奠定籃板優勢。團隊多點開花，也讓比賽勝負提前底定。