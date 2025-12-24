我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨原民立委鄭天財被控自2020年起，透過辦公室執行長張騰龍居間，向九名業者收受賄款，金額高達新台幣711萬元。業者以贊助原住民豐年祭等活動為名，定期轉帳至張騰龍帳戶或以現金交付，雙方建立長期供養關係。台北地檢署今（24）日偵結，認定鄭天財涉犯《貪汙治罪條例》不違背職務收受賄賂、《洗錢防制法》洗錢等罪嫌，依法提起公訴，求刑10年以上徒刑，並追繳犯罪所得。檢方指出，鄭天財自當選第八屆立法委員起至今，已連任四屆，理應本於全體人民福祉辦理公務，而非為一己私利或少數利益團體服務。他透過張騰龍接受業者供養，對各廠商提出要求均照單全收，幾近擔任特定人的有給職顧問，將立委權力作價出售，已侵害公務員執行職務公正性，對國內民主法治憲政體制造成戕害。檢調查出，鄭天財收受賄款方式包括每月支付1萬至10萬元不等現金，總計36至151萬元不等，幫助業者排解各種行政與營運問題，例如協助派員參加關務署貨物APP實名認證、釐清建商被檢舉案件、處理海關貨物毀損陳情等，所有業者需求均能立即獲得協助，彰顯長期供養關係的實質運作。行賄的九名業者中，一人因已死亡依法不起訴，其餘八人則緩起訴2年，需支付公庫金額70萬元至200萬元不等，並接受法治教育課程。檢方強調，鄭天財長期收受廠商供養，形成特定利益團體利益交換，除損及公共利益，也助長立法權力被濫用的歪風，因此建請法院依《貪汙治罪條例》量處10年以上徒刑。北檢指出，鄭天財自2020年起涉嫌透過辦公室人員與業者建立供養關係，經檢調多月調查與複訊，證據充分，且涉及多項行賄與行政協助事項。此次起訴不僅求刑重，更希望藉此匡正國法，強化民主法治憲政體制，防止民意代表權力被不法作價或濫用，彰顯立法者應服務全體人民的職責與廉潔性。