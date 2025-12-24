我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹今年休賽季補強2位中生代強投黃子鵬與王維中，年輕左投陳柏清今（24）日代表出席體育運動精英獎，分享到國中時期參加訓練營時，王維中還是客座教練，如今兩人因緣際會下成為隊友，陳柏清回憶道，「那時第一眼看到他，感覺是一個酷酷的學長，覺得他很帥氣。」陳柏清就讀中興國中時期，獲邀參加陳偉殷訓練營，當時王維中也是客座教練團成員之一，陳柏清笑說當時自己還是小屁孩，看到學長很害羞，「看到在職業場上待那麼久的學長，尤其他們歷練那麼好，所以當時比較害羞。」現在兩人成為隊友，又都是左投，陳柏清認為就技術上，應該可以跟王維中請教許多，「他以前在大聯盟還有韓職的經歷，還有回到台灣怎麼調整，我覺得對我們這些年輕的小鷹們都有很大的幫助，畢竟他的經歷、還有他去過這麼多國家，每個文化上都有不同，相信他的經驗可以讓我們球隊更有競爭力。」至於黃子鵬，則是陳柏清世界棒球12強隊友，但陳柏清笑說，12強之前就認識子鵬學長了，「其實滿好聊的，看他平常在跟人家講話很親切的感覺，是一個很好的學長。」陳柏清想請教黃子鵬在球場上的調整，「怎麼去調整自己的心態或呼吸，還有遇到危機的時候，怎麼放慢腳步，再去丟每顆球。」陳柏清今年因調整狀態與身體疲憊，婉拒中華隊經典賽徵召，他也分享近況，「現在都以重量為主，慢慢有在傳接球，先把自己的身體變得更強壯，再迎接明年春訓跟球季。」