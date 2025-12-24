我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱宇辰（如圖）昔大方認愛吳品潔，提到最欣賞對方的善良，透露：「家人對她滿喜歡的。」（圖／記者吳翊緁攝）

禾浩辰今宣布與女友吳品潔求婚成功，兩人因合作電視劇《你有念大學嗎？》結緣，2023年大方認愛；吳品潔曾透露自己的理想型是禾浩辰，說：「因為他包包裡隨時有帶東西吃！」吳品潔因客串《姊的時代》踏入演藝圈，2018年前主要演出中國大陸網路戲劇作品，之後陸續演出《守著陽光守著你》、《天道》等。過去吳品潔也與邱宇辰（毛弟）爆戀情，被目擊兩人上演甜蜜餵食秀，而邱宇辰提到吳品潔時大方認愛，表示最欣賞對方的善良，「家人對她滿喜歡的」，但這段戀情卻仍分手收場。吳品潔大學時期因為在餐廳打工，而獲前經紀人相中，之往轉往中國大陸拍攝網路劇，2019年她因飾演《你有念大學嗎？》中，「簡貞怡」一角而備受注目，持續活躍於演藝圈。感情狀況，吳品潔、邱宇辰當年因合作戲劇傳出緋聞，兩人不僅被目擊單獨吃飯、氣氛曖昧，吳品潔也被拍到出入邱宇辰家，還和邱家人一起用餐的畫面。事後，邱宇辰大方認愛，提到最欣賞吳品潔的善良，透露：「家人對她滿喜歡的。」證實已經帶女友回家見爸媽了，兩人陷入熱戀，邱宇辰抱持順其自然的態度繼續交往，不過2020年就傳出分手消息。吳品潔、邱宇辰分手後，與禾浩辰交往，邱宇辰的哥哥王子，在2023年受訪時，被問到吳品潔、禾浩辰交往一事，他大方祝福：「兩個都是我喜歡的朋友，恭喜恭喜。」禾浩辰、吳品潔戀情修成正果，禾浩辰坦言因為吳品潔溫柔、樂觀又讓人自在，讓他動心，墜入愛河。吳品潔過去受放時透露，自己的理想型就是禾浩辰，露出小女孩般的笑容說：「因為他包包裡隨時有帶東西吃！」