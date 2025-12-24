我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉若英煮清燉豬腳麵線給阿信吃，阿信（如圖）發文感謝。（圖／翻攝自阿信IG@ashin_ig）

五月天主唱阿信日前在上海演唱會期間，因一時不慎從舞台跌落，雖然他馬上起身，還幽默跟同場演出成員吳建豪、言承旭、周渝民索吻，會後到醫院檢查沒事，也公開報平安，不過驚險一瞬間，仍讓粉絲們嚇出一身冷汗。結束演出返台後，阿信同門師姐奶茶劉若英，第一時間端出豬腳麵線為他壓驚去霉運。阿信特地發布限時動態感謝，劉若英也在臉書發文，分享舞台背後不為人知的辛酸，並且強調平安最重要，「請記得安全、健康、平安，永遠最重要，顧好自己再顧別人。對，特別是你，五月天阿信。」阿信現已返台，他在社群平台曬出一碗熱騰騰的豬腳麵線照片。他表示，一回台就有人煮了一大鍋清燉豬腳麵線給他吃，很感謝。在台灣習俗中，吃豬腳麵線有「去霉運、壓驚」的含意，師姐特製的麵線，額外溫暖。就在阿信發生意外後，剛好也在跑《飛行日》巡演的劉若英，有感而發地寫下長文。她提到，「一百場對團隊來說不只是一個數字，而是一段被時間反覆驗證的旅程。」這段話在回顧她的演出，但是在阿信摔傷的時刻讀來，也像是對所有奔波在舞台上的藝人的提醒。劉若英坦言，長時間的巡迴考驗著身體與意志，「我們是人，不是機器。」 她提到藝人在聚光燈下的真實狀態：「有時候，不管身體多不舒服、心裡多低落，我們還是會帶著笑容站上舞台。因為一站上台，就是no excuse（沒有藉口）。」劉若英也在文中提到藝人的職業宿命，「沒有人會知道你有多痛、哪裡不舒服，也不會有人知道你的人生正在發生什麼事。」為了對得起觀眾，藝人必須將情緒交給歌、目光交給台下，在心與腦之間保持極度清醒，「那是一種很深的消耗，也是一分必須承擔的專注。」讓人想到阿信在演唱會摔下舞台後，還是馬上站起來繼續演出，甚至開玩笑安撫歌迷的敬業表現。劉若英表示，巡演到最後，最珍惜的不再是起飛的高度，而是能不能一路平安。她更向所有團隊與演藝人員喊話：「不管你是不是這個團隊的一份子，請記得：安全、健康、平安，永遠最重要。顧好自己再顧別人。對，特別是你，五月天阿信。」