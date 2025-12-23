我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天阿信（左）在上海演唱會重摔下舞台，吳建豪（右）第一時間跑過去試圖救援，粉絲大讚吳建豪很溫暖，會特別照顧身旁的人。（圖／摘自五月天阿信臉書）

▲《下一站，幸福》情節中的輸血橋段，多年後又被網友挖出，許多人都笑吳建豪（右）的反應太鬧。（圖／翻攝自YouTube）

五月天阿信取代朱孝天，和F4其他3位成員言承旭、周渝民、吳建豪在上海舉行「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，卻不慎踩空摔下舞台，各方擔憂他的狀況。而網上出現當時影像，只見吳建豪第一時間跑過去試圖救援，阿信今（23）日清晨親自留言：「太暖了 太帥了 🥹 光晞 不能捐 但不能不追蹤吧」，拋出吳建豪偶像劇《下一站，幸福》經典情節哏，粉絲只希望他受傷了好好休息。阿信在上海演唱會摔下舞台，雖然很快又回到台上繼續演出，大家還是在意他的復原情形。有網友在threads上發布意外那一刻，台上的吳建豪立刻衝過去關心，大讚真的很圈粉、也覺得吳建豪對身邊的人特別溫暖。畫面上也看到當吳建豪跑向阿信時亦差點滑倒，網友們認定舞台真的問題不小，但阿信留言卻只是感謝吳建豪，沒有抱怨場地設置。他讚美吳建豪很溫暖，網友則稱他跟吳建豪都是性格好的暖心大男孩。網友注意到阿信留言的時間，是在今天清晨5點多，認為他有出意外、受傷，就該好好休息，要他趕緊去睡覺。也有人被他引用「光晞不能捐」的哏，逗得會心一笑，覺得他留下這種語意輕鬆的文字，也算是在報平安的一種方式。「光晞不能捐」出自吳建豪與安以軒、吳慷仁、許瑋甯主演的《下一站，幸福》，情節中小小彬需要輸血，扮演醫師的許瑋甯問誰要捐，小小彬的人媽媽安以軒本來想捐，卻被告知直系血親不能輸血。此時扮演安以軒舊愛「光晞」的吳建豪與情敵吳慷仁搶著要捐，安以軒一句「光晞不能捐」，許瑋甯馬上就聽懂，但吳建豪仍不解原因，網友覺得這一段十分逗趣，近年來變成網路流行的迷因哏。