金曲獎最佳原住民歌手獎得主舞思愛（Usay Kawlu），在2025年底雙喜臨門，一個是新專輯正式開工，
另一個是她如願懷上第二個寶寶，圓了大女兒許了5年的生日願望。她秀出超音波照片表示，因和先生兩人想要孩子的心太強烈，商量好做試管，沒想到一次就中， 讓她直呼太幸運。孩子小名都取好了，就叫「一烈」，預產期明年4、5月。她也預告，2025年最後一天在雲林的跨年演唱會，她會如期參與帶球挺肚唱歌。
最好的聖誕節禮物！大女兒有手足了
舞思愛表示，現在9歲的女兒，4歲時看到同學們都有兄弟姊妹，她也想要有個玩伴，所以每年生日願望都是想要有一個弟弟或妹妹。但對於工作忙碌的她來說，備孕不是太容易，夫妻倆也到今年才開始積極「
做人」，在繁忙的行程下，兩人討論後決定做試管， 沒想到一次就中。
感到幸運之外，舞思愛表示：「經歷整個過程才懂得，
每個生命得來不易。」她表示，先前出發到印度演出前夕，得知試管成功的消息很開心，「我當下第一個反應是，要好好照顧身體，不能隨便亂吃東西了， 但在路上還掛念著家鄉光復的災情感到很焦慮， 一邊想著回去能夠為家鄉做些什麼，後來回到台灣也趕快回家幫忙， 希望能夠趕快恢復起來。」
寶寶預產期是明年4、5月 和媽媽一樣的金牛座
所幸肚子裡的寶寶和她一樣，十分強壯，
這次孕期什麼問題都沒有，舞思愛如常的進行所有工作。 不過和第一次懷孕不太一樣的是，她現在更注重飲控跟健身的維持， 發現膚況比較好，吃的口味也較以前清淡，心態上也比較放鬆， 預產期是明年的 4、5月，她笑說：「二寶小名叫『一烈』，是原住民歡呼語， 每次叫寶寶的名字就像在歡呼一樣，姊姊（女兒）也很喜歡， 我現在就是好好的享受孕期，準備新專輯， 一起開心的迎接跟我一樣金牛座的一烈就行了。」
2025年下半舞思愛過得很充實，參與了日本大阪世界博覽會的演出、
飛到紐西蘭作新專輯，去了印度參與「Taiwan Indigenous Music Night」（台灣原住民之夜）， 短短的半年內見識不同風土文化，她表示：「 每一趟飛出門都會讓人重新思考、重新調整步調， 珍惜身邊所擁有的一切。」聖誕節期間，舞思愛正專心準備跨年演出內容，「 第一次帶球跨年，應該也是最後一次了。必須讓演出，還是要巨美、 巨辣的。到時雲林見。」
