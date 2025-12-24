藝人白冰冰唯一的女兒白曉燕，28年前因綁架案離世，是她人生的痛。近期白冰冰在林口的路上偶遇女兒的高中同學，帶著就讀大學的兒子，叫白冰冰一聲：「阿嬤！」讓她感到一陣鼻酸和惆悵，她表示，感嘆女兒沒有機會變老，「我忘了曉燕如果還在的話，她也會老。」
白冰冰表示，當她看到和曉燕同齡的高中同學，兒子都已經讀大學、長那麼大了，讓她更加想念曉燕，「我不免會想到，如果我女兒還在，她會是什麼模樣？如果有生小孩，我的孫子是不是也這麼大了？」
難忘當年警員遺孀挺孕肚送行 兩人通電話互勉很感動
白曉燕綁架案當年震驚民風純樸的台灣社會，甚至有在槍戰中殉職的員警。白冰冰表示，日前聯絡上殉職員警曹立民遺孀，「我很佩服她，自立自強把小孩帶大。」白冰冰回憶，第一次見到曹立民遺孀是在告別式上，當時她拈香後未馬上離去，留到最後看到懷孕的她肚子綁著紅布條，或許因為習俗禁忌，未陪同前往火葬場，一個人孤單的站在那裡。白冰冰當時走過去擁抱她，「她的眼淚滴在我的肩膀上，我們都失去生命中最重要的人。」
白冰冰表示，女兒受害後，有好陣子天天以淚洗面，靠著工作和好友的陪伴很不容易才走出傷痛。日前她跟曹立民遺孀通電話時，兩人都很感動，白冰冰說：「她很客氣，小孩已經28歲，出社會工作，我有空會去看她，也請她有時間可以來找我。」
最近台北又發生無差別殺人事件，嫌犯父母昨（23）日下跪道歉，白冰冰說：「其實我看了很不捨，沒有必要，孩子成年就要為自己的行為負責，父母不需一輩子背罵名，這對受害者和加害者的家庭都是難以抹滅的傷痛。」
白冰冰為女兒成立基金會 照顧需要幫助的人
白冰冰也重申反廢死的立場，她在女兒離開後，成立了白曉燕基金會，「立委王世堅說的很好，主張廢死是『假仁假義、欺世盜名』，要懺悔就去陰曹地府。白冰冰有一天會不在，但白曉燕基金會永遠都會在。」
白冰冰也深信，「若曉燕在天有靈，一定會感謝所有叔叔阿姨們辛苦成立基金會，努力從事慈善公益，成立警察子女獎助學金。她的犧牲與大家的堅持，都是為了讓社會更美好，讓人們能夠擺脫恐懼，生活安心，讓所有孩子都能平安健康地成長。」
4年前白冰冰已卸下白曉燕基金會董事長職務，由熱心公益的林文勝先生接掌，同時訂定章程，每位董事長任期為4年，日前也舉行了董事會，在警政署長張榮興的見證之下，選出新任董事長周龍田，白冰冰也找來好友曾玉葉、陳美岫擔任新任董事，而她則是一輩子的義工。
