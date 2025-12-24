我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨原民立委鄭天財被控自2020年起，透過辦公室執行長張騰龍居間，向九名業者收受賄款，金額高達新台幣711萬元，台北地檢署今（24）日偵結，認定鄭天財涉犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂、洗錢防制法洗錢等罪嫌，依法提起公訴，求刑10年以上徒刑，並追繳犯罪所得。對此，鄭天財回應表示對起訴內容感到訝異，強調相關款項並未用於個人，將在司法程序中力求釐清。鄭天財說，他在偵訊時已清楚說明，整起事件源於2020年當選立委後，張騰龍主動提及平地原住民立委在豐年祭等活動上經費負擔沉重，表示可協助募款。他當時僅聽取建議，半年後對方再次提及，並說明募款款項將匯入張騰龍個人帳戶，再由帳戶轉交辦公室秘書，相關支出皆用於豐年祭與志工活動，並非匯入其本人帳戶。鄭天財表示，檢方詢問張騰龍多次召開協調會一事，他是在檢方出示公文後才得知，並發現相關公文並非由立法院辦公室發出，而是張騰龍公司名義製作，發文地址與名稱皆屬對方，所用印章也非立委辦公室印章。他強調，已向檢方提供辦公室正式發文與會議資料，並重申所有募款均未供個人使用。