太子集團洗錢案持續擴大！經過多波搜索後，及檢視查扣事證與帳冊，專案小組懷疑先前以15萬元交保的前特助劉純妤，涉案情節恐非僅止於行政秘書工作。檢方認為她疑曾經手不法資金與相關帳目，角色重要性升高，24日再度約談劉女釐清案情，另有6名涉案工程師也陸續到案接受訊問。回顧整起事件，美國司法機關起訴太子集團柬埔寨籍主席陳志，指其主導跨國詐欺、洗錢等重罪。台北地檢署隨即分案追查太子集團在台犯罪情節，截至目前為止，已發動4波搜索行動，查出集團在台大舉購置豪宅、超跑，並斥資購入4艘豪華遊艇供成員使用，已有8人遭羈押，並查扣集團名下價值約45億元資產。經調查發現，太子集團在台設立十多間公司，頻繁進行海內外資金調度，由陳志親信王添負責主導，並指揮台籍幹部王昱堂、辜淑雯，透過天旭、尼爾創新等公司招募工程師，協助集團博弈事業與資金運作；另由玄古公司負責人王俊國等人，分工管理與維護豪華遊艇，組織分工相當縝密。而已離職的前特助劉純妤，於11月首波約談時到案，當時獲諭令15萬元交保，離開時一身爆乳打扮，還面對鏡頭燦笑，引起媒體搶拍的畫面，引起網路關注。，於是決定再次約談劉女，並同步訊問其他6名涉案工程師，以釐清整體金流與分工角色。